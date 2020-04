Măsuri de protecție

Ioan Pavăl, primarul comunei Dumbrăveni, a lansat un apel către Guvernul României prin care cere să ajute agricultura din țară și pe fermieri și în felul acesta să securizeze sectorul alimentar, unul care s-ar putea dovedi esențial în perioada următoare.

Iată mesajul transmis de Ioan Pavăl:

”Nu putem permite ca România să se prăbușească! Domnilor guvernanţi, v-ați mobilizat suspect de repede în a pune la dispoziția altor state forța de muncă a lucrătorilor sezonieri! De ce nu faceți aşa când vine vorba şi despre agricultura noastră, despre fermierii noştri şi despre nevoile de resurse autohtone! Pe fondul crizei COVID-19 şi-al restricțiilor lucrative, al secetei şi lipsurilor, când toți îşi securizează sectorul alimentar, doriți să ne adâncim dependența de importul de la cei cărora tocmai le prestăm muncile agricole? Domnilor guvernanți, este inacceptabil ca oamenii simpli şi obișnuiți, care își susțin familia prin munca zilnică, care înfruntă solidar pandemia, să rămână pe nedrept singurii izolați, tratați inegal şi constrânşi la despărțire, deşi fac parte din România. Trebuie să apărați cu toții imaginea lucrătorilor, a celor care trăiesc de multe ori înstrăinarea datorită neputinței statului! Vă amintim că între ei sunt şi studenți, sunt şi familii, sunt cei care fac din muncă o prioritate a existenței! Imaginea din Aeroportul Internațional din Cluj-Napoca reflectă criza de atitudine, lipsa de respect față de cetățeni şi dispoziția spre ipocrizie! Este de neacceptat ca pentru nevoia în agricultura altor state să suspenzi distanțarea socială şi să-ţi pui în pericol propriii cetățeni! Am ajuns să evaluăm oameni doar ca profit? Este de neacceptat ca ei să fie lăsați la sorțul firmelor de recrutare şi victime ale incapacității organizatorice a instituțiilor statului! Este un atentat la demnitatea şi viața individului! În Suceava şi în localitățile limitrofe, condițiile stipulate prin ordonanțe impun restricții de deplasare pentru muncile agricole dintr-o localitate în alta, dar când vin agende şi cerințe din afară, regulile se suspendă! Nu se poate! Autoritățile de la București trebuie să înțeleagă că economia României este cea prioritară şi nicidecum a altor state! Sunteți datori să protejați cetățenii şi familii lor şi să creați cadrul de a putea fi absorbiți în agricultura internă! Doar aşa se poate menţine siguranţa alimentară a țării! Trebuie să vă opriți şi să înțelegeți că nu se mai poate continua aşa! Nu se poate ca în plină stare de carantină, pe aeroportul din Cluj-Napoca să ajungă deodată toți cei care intenționau să meargă la muncă sezonieră, fără a li se asigura condiții minime de deplasare şi siguranță medicală! Domnilor guvernanți, întrucât dreptul la deplasare este garantat, prin instituțiile statului sunteți obligați să ne asigurați că drepturile cetățenilor români sunt respectate și că aceştia beneficiază de condiții egale de muncă și plată la fel cu a cetățenilor statelor în care muncesc! Vă reamintim că responsabilitate și solidaritatea socială sunt singurele soluții ca oamenii noştri să simtă prețuire şi protecție! Trebuie să le oferiți certitudinea vieții, încât aceştia să nu mai fie constrânşi în a-şi asuma riscuri şi condiții de multe ori degradante! Agricultura şi economia are nevoie de ei! România are nevoie de toți cetățenii!”