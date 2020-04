Credință, artă, mărturisire

Traversăm cu toții o perioadă grea. Suntem în plină pandemie, dar asta nu înseamnă că oamenii talentați nu continuă să lucreze, acasă, să creeze, să ducă arta mai departe. Găsim locuri în care timpul parcă a stat în loc. Este și cazul Moldoviței, străveche vatră folclorică din ținutul fermecător al Bucovinei, în care oamenii își continuă viața normal și pe timp de pandemie Covid-19, așteptând cu credință în suflet marea sărbătoare a creștinătății, Învierea Domnului, sperând că odată cu venirea Sfintei Lumini se va produce un miracol.

140 de expoziții cu ouă decorate în 11 țări ale lumii

Muzeul Ouălor „Lucia Condrea” de la Moldovița este închis în această perioadă, dar faima lui face înconjurul lumii. Artista Lucia Condrea, fiică a acestor meleaguri binecuvântate de Dumnezeu, își continuă arta și mărturisirile. Povestea ei de viață, după cum o știu mulți dintre cei care o cunosc și o prețuiesc, acumulează reușite pe plan internațional încununate de participări la peste 140 de expoziții cu ouă decorate în 11 țări ale lumii alături de cei mai valoroși artiști în acest domeniu al artei, dar și de înființarea Muzeului Ouălor „Lucia Condrea” de la Moldovița, ridicat cu forțe proprii, singurul muzeu de autor din lume, cu exponate originale. Ideea realizării acestui muzeu, inaugurat în mod oficial în vara anului 2007, a apărut ca o consecință firească a multor ani de trudă și din dorința de a lăsa generațiilor următoare moștenire artistică inestimabilă

„Fără sprijinul și susținerea familiei, nu aș fi realizat toate acestea”

Am fost curioși să vedem ce face Lucia Condrea în această perioadă de grea încercare pentru toți, nu doar pentru artiști. Desigur că în aceste vremuri extrem de dificile, muzeul și-a închis porțile publicului larg, iar Lucia Condrea ne mărturisește faptul că pentru ea această pauză este una deosebit de benefică, deoarece este pentru prima dată în zeci de ani când are răgazul de a se bucura cu adevărat și în tihnă de prezența celor dragi sufletului ei, soțul Traian, fiica, ginerele și cele două nepoate, Ioana și Iustina. De asemenea are posibilitatea de a se dedica unor proiecte artistice mai vechi pe care le avea conturate în minte, dar niciodată nu a avut timpul necesar pentru a le pune în aplicare. Este vorba, desigur, de noi creații și viziuni în ”Arta Condrea”.

„Fiica mea, Otilia Mahu, și ginerele Victor, ambii profesori de Educație Muzicală la Câmpulung Moldovenesc, colaborează virtual cu elevii lor, în special cu elevii corurilor pe care le conduc. Amândoi se ocupă dintru începuturi de secțiunea veche a Muzeului, Camera Huțulă, iar momentul acesta este unul deosebit de prielnic pentru îmbunătățirea acestei secțiuni, pentru adăugarea de noi exponate de artă veche huțulă care așteptau a fi puse în valoare. Acum a venit acest moment. Soțul meu, Traian, profesor de matematică, a devenit ghid în muzeu și și-a dedicat în ultimii ani întreaga energie primirii vizitatorilor de pretutindeni, muncă extrem de solicitantă pentru el. Fără sprijinul și susținerea familiei, nu aș fi realizat toate acestea. Încercăm să facem în așa fel încât în fiecare zi să avem preocupări frumoase, care să ne mângâie sufletele și să putem să îndeplinim vechi proiecte pe care niciodată nu am avut timpul necesar să le punem în practică”, ne-a povestit artista din Moldovița.

Anul acesta, întreaga familie Condrea participă la pregătirile pentru Paști. Urmează Săptămâna Patimilor, pe care își doresc să o petreacă în liniște, audiind Deniile, pregătind ouăle roșii, pasca și coșul pascal ca în fiecare an, iar în Noaptea de Înviere vor ieși în curtea casei să asculte clopotele bisericii din sat și, cu lumânările aprinse în mâini și în suflet, vor intona Troparul Învierii ”Hristos a înviat”.

Peste 11.000 de exponate, așezate în 106 vitrine

Am mai aflat de la Lucia Condrea că patrimoniul Muzeului Ouălor de la Moldovița (https://www.muzeuloualorluciacondrea.ro/) cuprinde o colecție adăpostită într-un spațiu de aproximativ 500 de mp, ce cuprinde 8 saloane de expunere și un depozit. Colecția este alcătuită în prezent dintr-un număr de peste 11.000 de exponate, așezate în 106 vitrine, fiind organizată în trei secțiuni: lucrările unicat ale Luciei Condrea, care sunt și cele mai numeroase, colecția de ouă încondeiate foarte vechi, adunate din satele huțule ale Bucovinei și colecția internațională, alcătuită din exponate primite de la creatori din 56 de țări, recunoscute în lume ca fiind țări cu tradiție în acest domeniu al artei. Prin intermediul acestui muzeu, artista Lucia Condrea a salvat inestimabilul tezaur de tradiție folclorică a huțulilor. Stau mărturie în acest sens exponatele vechi din zonele în care s-a practicat încondeiatul și închistritul ouălor datând din anul 1883

15 modalități de lucru

În realizarea „bijuteriilor ovoidale”, Lucia Condrea folosește 15 modalități de lucru. Prima modalitate este cea tradițională, tehnica batik-ului, de la care a pornit și pe care a perfecționat-o în timp, iar celelalte 14 modalități de lucru îi aparțin în totalitate, ele având ca punct de plecare tot tehnica batik-ului, însă aspectul final diferă radical de cel obișnuit al ouălor tradiționale. În anul 2015, creațiile ei au devenit la OSIM marcă înregistrată cu numele „Arta Condrea”. Tehnici create în Arta Condrea: Diversificarea cromaticii; Ceara colorată în relief; Grafica în tehnica batik-ului; Dantelării; Tehnica lucrărilor de antichitate; Lucrări abstracte, moderne; Vechi cusături huțule; Motive de pe covoare, scoarțe, lăicere, macaturi; Motive inspirate din sculptură; Laseta; Motive de pe covoare; Zoomorfe; Croșetul, Cubism 3D.



Sanctuar artistic dedicat etniei huțule

Toată această activitate artistică a Luciei Condrea s-a desfășurat în paralel cu serviciul deosebit de solicitant pe care l-a avut ca inspector de control la CFR călători.

„Am simțit foarte puternică dorința noii generații de a se reîntoarce către tradiții și obiceiuri, fapt ce m-a impresionat și în egală măsură m-a motivate să înființez un spațiu dedicat artei frumosului. Dorința de a lăsa un patrimoniu cultural vast tinerei generații m-a determinat să creez acest sanctuar artistic dedicat etniei huțule. Mai mult decât atât, pot afirma faptul că am transmis acest talent din generație în generație, fiica mea ducând mai departe această artă a închistririi ouălor, iar nepoata cea mare, Ioana Mahu, elevă a Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, dedicându-se portretizării pe pânze”, ne-a mai povestit Lucia Condrea.



Vizitatori din aproximativ 80 de țări

În toți acești ani de când a fost inaugurat, Muzeului Ouălor „Lucia Condrea” de la Moldovița a atras un număr impresionant de vizitatori din țară și de pe toate meridianele globului, din aproximativ 80 de țări, aceștia exprimându-și admirația pentru frumusețea exponatelor și măiestria artistei, bogăția tradițiilor folclorice huțule, farmecul plaiurilor bucovinene și ospitalitatea românească, iar Moldovița a devenit o importantă destinație turistică a României. De aceea, artista își dorește ca „Bunul Dumnezeu să ne ajute să trecem cu toții peste această grea încercare, pentru a redeschide porțile muzeului iubitorilor de artă, tradiție și frumos”.