Nu sunt chiar atât de dependent de fotbal încât să mă uit la campionatul din Belarus. Sau sunt dependent de fotbal, dar când e vorba de jucat, nu să mă uit la niște inși care joacă mai prost decât jucam eu la vârsta lor. Câteva televiziuni din lumea largă, între care și Look Sport de la noi, au găsit de cuviință să cumpere drepturile de transmitere pentru respectivul campionat. Deși nu cred că a crescut atât de mult ca audiență, încât să fie considerată o lovitură, n-aș zice că e o mișcare rea. Sigur nu s-a plătit cine știe ce sumă, iar să fii singura televiziune de sport care mai transmite ceva în direct, în afară de tocșouri, înseamnă ceva. M-am uitat puțin sâmbătă, însă nu din curiozitate fotbalistică. Mă interesa atmosfera, felul în care se interacționa pe teren și în tribună. Am legat vreo 10 minute din finalul unui meci cu tot atât din începutul altuia. În tribune, lucrurile erau în regulă, puțină lume, semn că suporterii nu prea se uită în gura liderului politic, iar pâlcurile răzlețe nu erau mai mari de două-trei persoane. Se putea vedea chiar și câte o mască, ici-colo. Pe teren, în timpul jocului, n-ai cum să eviți contactele cu risc, dar mă interesa conduita din anumite momente. De exemplu, la finalul primului meci, un jucător s-a dus la arbitrul de centru și ”au dat noroc cu cotul”, iar brigada s-a reunit la centru fără să interacționeze, păstrând un metru între ei. Cam la atât s-a redus prudența, căci jucătorii de la formația învingătoare se îmbrățișau și băteau palma într-o veselie. N-am putut să-mi dau seama exact cum s-au petrecut lucrurile la începutul celui de-al doilea meci, din pricina unei grafici stupide, opace, a televiziunii din Belarus, care afișa componența echipelor. Cumva, printre cele două casete, am văzut cum unul dintre căpitani dădea mâna cu arbitrii! Am prins și un gol, marcat din penalty, moment în care s-a format grămada cere vârf, exact ca în vremurile bune. Nu știu dacă o să-i ajungă pandemia din urmă și pe bieloruși, fapt e că nu mai pot da înapoi, au vândut drepturile, vor merge înainte indiferent de pierderi. În dictatură, toate pierderile sunt colaterale.