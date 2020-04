În plină pandemie

Un bărbat aflat în stare avansată de ebrietate la volanul unei Dacii Logan a circulat ca un adevărat pericol public pe străzile din municipiul Suceava sâmbătă, ziua în amiaza mare, avariind cel puțin două mașini. Martori au relatat cum acesta mergea în zig-zag. Șoferul pericol public a fost oprit de o femeie care a redus viteza propriei mașina în fața sa, cu prețul avarierii acesteia.

Inițial, în jurul orei 14.00, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată că pe strada 6 Noiembrie, în zona centrală a orașului, un șofer a acroșat o mașină și a părăsit locul faptei, fiind posibil să fie băut. Nu au trecut decât câteva minute și a urmat un nou incident pe Calea Obcinilor. Aici, Dacia Logan a intrat într-un Audi din față, condus de o tânără.

Aceasta a relatat unui reporter ajuns la fața locului scenele incredibile:

”Mergea pe drum ba în stânga, ba în dreapta, am observat ceva la semafor, am văzut cum era să intre în mine din lateral. Am zis să îl opresc, că ceva este în neregulă cu el. Am încetinit în fața lui, iar atunci a intrat în mine. I-am luat cheile, era țeapăn de beat, i-am dat cheile domnului polițist”, a relatat tânăra.

Un alt șofer aflat în trafic la acea oră a încercat și el să-l blocheze pe șoferul pericol public:

”Mergea haotic pe drum, șerpuit, încercam să ne ferim de el, am văzut că nu oprește și am oprit să îl blocăm”.

Polițiștii ajunși la fața locului l-au preluat pe bărbatul din Dacia Logan, care abia se ținea pe picioare. Cătălin Bicajan, în vârstă de 51 de ani, cu domiciliul în Piatra Neamț, a fost verificat cu etilotestul, rezultând concentrația de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost dus de polițiști la Spitalul din Gura Humorului, unde i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge. Aceasta se va cifra în mod normal în jurul valorii de 2 la mie. Alcoolemie foarte mare așadar.

Pe lângă dosarul penal, polițiștii i-au aplicat bărbatului și o amendă de 4.000 de lei, pentru încălcarea Ordonanței Militare 3, cu privire la deplasarea nejustificată.