Vedete pentru spital

O serie de persoane publice de notorietate - actori, sportivi, artiști, moderatori TV – s-au alăturat campaniei de strângere de fonduri pentru deschiderea spitalului din Fălticeni, inițiată de Asociația „Maria Holtzhauser”.

Ovidiu L. Țăndărică, Mirabela Dauer, Marcel Pavel, Keo, Ioana Ginghină, Ionuț Pitbull Atodiresei, Bianca Brad, Manuela Hărăbor, Roxana Ciuhulescu, Monica Davidescu sunt câteva dintre vedetele care au acceptat să promoveze campania pentru dotarea de urgență a spitalului din Fălticeni, mesajul lor fiind același „Împreună salvăm vieți. Donează pentru Spitalul din Fălticeni”.

„Scrie mesajul FĂLTICENI și trimite-l la 8837. Donezi astfel 2 euro, deci mai puțin de zece lei, și dai o mână de ajutor. Cu acest gest mic vom face un lucru însemnat”, spun vedetele într-un glas.

Fiecare dintre protagoniștii acestei campanii a postat pe pagina online a Asociației „Maria Holtzhauser” câte un mesaj video prin care ne îndeamnă să fim solidari, uniți și să susținem cauza de la Fălticeni cu doar doi euro.

„Dragi prieteni! Solidaritatea este cel mai frumos cuvânt în această perioadă, împreună putem schimba lucruri. La Fălticeni există un spital finalizat care nu poate funcționa încă, din lipsă de fonduri. Dar dacă ajut eu, tu, noi toți, putem reuși. Județul Suceava are mare nevoie de acest spital mai mult ca oricând. Gestul tău poate schimba vieți”, transmite bateristul Ovidiu Lipan Țăndărică, într-o înregistrare video postată pe pagina Asociației.

SMS la 8837 cu textul Fălticeni

Spitalul din Fălticeni este finalizat la standard înalte, doar că nu dispune de dotările necesare. Mult așteptata inaugurare a noului spital s-a amânat an de an, astfel că, în aceste momente critice pentru Suceava, moderna unitate are lacătul pe uși.

„Donează pentru dotarea spitalului din Fălticeni! Asociația Maria Holtzhauser susține această cauză. Suma alocată cauzei este de 2 euro. Nu se percepe TVA pentru donaţiile de pe abonament. În reţelele Digi Mobil, Orange şi Telekom România Mobile, pentru cartelele preplătite, TVA-ul a fost reţinut la achiziţionarea creditului. Pentru donaţiile de pe cartele preplătite, în reţeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA. Campania nu funcționează în afara țării, chiar dacă abonamentele sunt încheiate în țară”.

Orice persoană care trimite în privat dovada donației prin SMS la 8837 cu textul „Fălticeni” primeşte, gratuit, cartea „Buchet de gânduri sau discrete poveşti de viaţă”, scrisă de voluntarul asociației, Fabian Popovici. Cartea este o colecţie de poveşti de viaţă pe care le-a primit „moştenire” de la un înţelept. Pe scurt, un manual de dezvoltare personală autohton ale cărui povestiri sunt petrecute pe tărâmuri bucovinene.

Maria Holtzhauser s-a născut în comuna suceveană Slatina și se dedică filantropiei

Asociația Maria Holtzhauser a sprijinit în mai multe rânduri diverse acțiuni caritabile din județul Suceava.

La finele lunii trecute, Asociația a virat în contul unității medicale 20.000 de lei.

Președinta asociației, Maria Holtzhauser, s-a născut în comuna suceveană Slatina și are o poveste de viață absolut impresionantă

A crescut la Casa de copii din Fălticeni, a înfruntat cancerul, iar de ani buni se dedică acțiunilor filantropice.

„Prieteni dragi, Nu putem aştepta totul de la stat. Face şi el ce poate. Puţin cu puţin, putem muta împreună munţii din loc. (…) Asociația Maria Holtzhauser susține această cauză. Ştim că se fac multe strângeri de fonduri în această perioadă. Este foarte uşor de închis postarea şi de a nu face nimic. Dar dacă ai avea părinţii implicaţi în această situaţie? Dar poate vreun bunic? Sau soţia ori nora însărcinată, aproape de termen şi brusc realitatea i se schimbă în doar câteva zile”, transmite aceasta.