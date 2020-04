Subsemnatul Vatamanu Ilie, în calitate de președinte al ASOCIAȚEI DE PROPRIETARI NR. 23+27, cu sediul în mun. Suceava, str. Corneliu Coposu, nr. 5, bl. 25, sc. C, ap. 2, jud. Suceava, prin prezenta, solicit dreptul la replică, având în vedere articolul apărut în presă și prin care Viceprimarul Sucevei – dl. Lucian Harșovschi ne acuză că am refuzat să ne implicăm în acțiunea de dezinfecție a scărilor de bloc.

Opinia publică a fost mințită și dezinformată, iar dovadă stau răspunsurile noastre formulate la adresele Municipiului Suceava, care vor fi anexate pentru a dovedi cele susținute.

În data de 31.03.2020, prin adresa nr. 10531/30.03.2020 emisă de Primărie, am fost informați în legătură cu modul în care trebuie să ne implicăm în vederea realizării dezinfecției împotriva răspândirii COVID-19 și anume, că vom fi răspunzători, prin întocmirea și semnarea procesului-verbal de constatare a lucrărilor de dezinfecție la nivelul blocurilor arondate asociației noastre, în urma identificării exprese a suprafeței totale (m pătrați) pentru care a fost realizată lucrarea.

Precizăm că, prin răspunsul nr. 414 din 31.03.2020, nu am refuzat să acordăm sprijin în îndeplinirea obligațiilor legale care au fost impuse prin prevederile art. 6 din Ordonanța Militară Nr. 4/29.03.2020 („Autoritățile administrației publice locale vor asigura montarea de dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuințe situate pe raza unității administrativ-teritoriale și vor dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor și alte spații comune.”), ci doar am expus motivele pentru care ne aflăm, în această stare de urgență, în imposibilitatea de a identifica expres suprafața totală - în m pătrați care va fi dezinfectată în condominiile arondate asociației noastre.

Asociația de Proprietari Nr. 23+27 are arondate 117 scări de bloc. Am pus întrebarea: „Cât timp ar fi necesar pentru măsurarea tuturor acestor condominii?” având în vedere că sunt foarte multe și noi suntem puțini angajați care, la momentul de față lucrează în condiții de stare de urgență.

În final, solicitam Primăriei Suceava să găsească altă variantă pentru întocmirea acelor procese-verbale, prin care să nu fim obligați să ne asumăm niște date nereale, pe care nu le putem determina.

În data de 01.04.2020 Municipiul Suceava emite o nouă Adresa nr. 10849 prin care suntem amenințați că refuzul nostru poate fi asimilat acțiunilor de zădărnicire a combaterii bolilor și privăm proprietarii arondați asociației noastre de beneficiul acțiunii de dezinfecție împotriva COVID – 19.

Am formulat răspunsul nr. 416/02.04.2020 prin care arătam că am luat și noi măsuri de protecție: am procurat soluții dezinfectante pe bază de clor și alcool așa cum prevăd măsurile de protecție împotriva COVID-19 și am instruit femeile de serviciu, am pus afișe prin care am solicitat ca indecșii la apă să fie comunicați doar telefonic șefilor de scară sau la numărul de telefon al asociației. Am sunat fiecare, de pe telefoanele personale, proprietarii pentru a lua consumul de apă și a nu lăsa situația să scape de sub control, deși unii dintre noi lucrează de acasă și fac costuri suplimentare pe propriile abonamente.

Totodată atrăgeam atenția că, prin măsurile impuse prin Adresa nr. 10531/30.03.2020, și anume: întocmirea și semnarea procesului-verbal de constatare a lucrărilor de dezinfecție la nivelul blocurilor arondate asociației noastre, în urma identificării exprese a suprafeței totale (m pătrați) pentru care a fost realizată lucrarea, practic se aruncă asupra câtorva oameni, neechipați corespunzător, obligația de a se deplasa prin 117 scări de bloc în care va mirosi și vor fi vapori toxici de la substanțele pulverizate, să măsoare, cu precizie – în m pătrați, suprafețele dezinfectate, fără ca reprezentanții Primăriei să se gândească la consecințele acestui fapt.

Dacă ne infectăm noi cu acest temut virus, cine va răspunde pentru expunerea noastră la așa un pericol? Am insistat în a le atrage atenția că nu avem echipamente de protecție așa cum vor avea cei care vor face efectiv dezinfecția și nu vrem să ajungem în situația gravă în care se află întreg municipiul Suceava în frunte cu Spitalul Județean, care și-a trimis personalul în lupta cu COVID – 19 fără a se lua măsuri de instructaj și fără a primi echipamentul de protecție corespunzător.

Am arătat că vom desemna o persoană care să însoțească reprezentanții firmei care vor efectua dezinfecția (de altfel deja efectuată la o mare parte din blocurile arondate asociației noastre) pentru a le arăta condominiile. În final, solicitam, ca și în răspunsul nr. 414/31.03.2020, să se găsească, pe cale amiabilă, o soluție în legătură cu întocmirea proceselor-verbale care trebuie încheiate cu ocazia efectuării lucrării de dezinfecție a scărilor de bloc, dar ținând cont și de poziția noastră.

Cu deosebit respect,

Preşedinte Asociația de Proprietari Nr. 23+27

Vatamanu Ilie