Măsuri

Consiliul Local Siret a hotărât, în data de 5 aprilie a.c., că purtarea măștii de protecție este obligatorie în spațiile publice de pe raza orașului Siret – magazine, piețe, farmacii, instituții publice etc., precum și în preajma acestora și în zonele aglomerate în care distanța de protecție este sub 5 metri. „Nu veți permite accesul în incinta spațiului care vă aparține persoanelor care nu respectă această obligație”, a decis deliberativul local. De asemenea, a stabilit că în intervalul orar 11.00-13.00 se instituie obligativitatea accesului – acolo unde este permis – a persoanelor vârstnice peste 65 de ani, în spațiile publice din orașul Siret (piețe, farmacii etc.). Față de cei care nu respectă aceste măsuri, Primăria Siret va lua măsura suspendării autorizației de funcționare”, au mai stabilit consilierii locali.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, primarul de Siret, Adrian Popoiu, explică de ce a decis Consiliul Local aceste măsuri: „Întrucât numărul de cazuri de infectare cu COVID-19 a crescut foarte mult și, de asemenea, a crescut și numărul de pacienți asimptomatici care sunt foarte greu sau chiar imposibil de identificat, începând de astăzi introducem obligativitatea purtării măștilor de protecție sau a altor mijloace de protecție a gurii și nasului - fulare, eșarfe, bandane etc. pentru toți cetățenii care circulă în spațiile publice din orașul Siret”.

Primarul Popoiu arată că această măsură și-a dovedit eficiența în Coreea de Sud și în Cehia și a fost adoptată și de alte țări, precum Austria, Slovacia, dar și de Italia, în Lombardia, când a ajuns în situație critică. „Multe țări recomandă folosirea temporară a unei eșarfe sau a unui fular în cazul în care nu există măști deoarece și acestea asigură un anumit nivel de protecție. În momentul de față există deja destul de multe persoane infectate, iar unele dintre acestea nu știu acest lucru - fie infecția este abia la debut, fie sunt asimptomatice. În momentele în care interacționează cu alte persoane, acestea transmit infecția în comunitate. Din acest motiv, acoperirea gurii și a nasului sunt foarte importante în prevenirea răspândirii COVID-19”, explică Adrian Popoiu. Acesta a precizat că masca nu trebuie purtată în casă, în curte sau pe câmp, în cazul desfășurării de activități agricole, de exemplu.