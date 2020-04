Și-a îngropat tatăl

Johannes Onesciuc și-a pierdut tatăl. La 66 de ani, bărbatul a murit zilele trecute în Spitalul Județean Suceava, infectat de COVID-19. Fiul său nu a primit însă nici o confirmare oficială, un telefon, nimic. Tot ce a primit de la morgă e un certificat de formolizare în care scrie negru pe alb “…cu diagnosticul infecție coronavirus (COVID-19)”. ATÂT. În rest, nimic. Să-i spună cineva ceva oficial, ce are de făcut, unde să sune, ce să facă. NIMIC.

În aceeași zi, tatăl său a și fost îngropat, cu maxim 8 oameni, așa cum cere legea.

Cu toată durerea prin care trece un fiu în astfel de momente, Johannes, care este profesor de pian, a încercat să sune la Direcția de Sănătate Publică să primească de acolo ceva îndrumări. El și mama lui au intrat în contact cu răposatul. Ce fac? Pe mamă nu o poate lăsa singură în astfel de momente, acasă îl așteaptă soția și copilul lor. Au decis să se izoleze și să sune la DSP. Să întrebe, să vadă, se confirmă, nu se confirmă. Și o tot fac de patru zile.

“Începând de pe data de 31 martie, după ce a avut loc înmormântarea tatălui meu. Sunt patru zile în care fie e ocupat, fie nu răspunde nimeni. Noi suntem autoizolați. Credem că ar trebui să primim un telefon care să ne spună: Domnule, am înțeles că aveți o constatare de deces în urma unei infecții cu COVID… Trebuie să procedați în felul următor, să ne spună pașii. Nu ne spune nimic. Mai mult decât atât nu ne răspunde nimeni, noi încercând zilele acestea să luăm legătura într-un fel sau altul cu cei de la DSP”, ne-a spus Johannes Onesciuc.

La DSP. “Mi-e greu să cred... probabil se mai blochează centrala”

Noi nu am încercat să sunăm, am fost direct la Direcția de Sănătate Publică și am stat de vorbă cu noua șefă a instituției, dr. Manuela Trifan.

“Astăzi am aflat și eu că ar putea fi ceva probleme. Există patru numere pe site-ul DSP, toate fac parte dintr-o singură centrală. Este greu de crezut că nu se răspunde, pentru că, dacă un număr apelat este ocupat, centrala comută automat pe următorul număr liber. Este foarte adevărat că numărul de apeluri este extrem de mare, fapt care probabil că la un moment dat blochează centrala și sigur că nu mai are cine răspunde. Nu este rea voință, este strict din cauza numărului mare de apeluri și a oamenilor extrem de puțini care pot răspundă”, a declarat șefa DSP Suceava.

14 zile stai în casă. Dacă ai simptome, mergi la spital

Dr. Elena Trifan a precizat ce ar trebui să facă persoanele care se află într-o astfel de situație, cu un deces în familie în urma infecției cu COVID-19: “Familia sau cei care se știu contacți direcți sau apropiați au obligația să se autoizoleze la domiciliu, timp de 14 zile, de la data ultimului contact cu defunctul. Dacă în acest interval de 14 zile încep să prezinte simptome specifice infecției cu COVID au obligația să se prezinte la Spitalul de Urgență din Suceava”