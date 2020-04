Producție internă

Pentru asigurarea consumului intern din producția autohtonă de tomate în perioada extrasezonului, producătorii de tomate în spații protejate primesc, începând cu anul 2017, 3.000 de euro în fiecare an pentru sprijin. După trei ani de acordare a acestui ajutor, o nouă hotărâre a fost dată de guvern în cursul ședinței din 26 martie, reglementând astfel desfășurarea programului în cursul acestui an. Conform acestei hotărâri, care va fi publicată în scurt timp, producătorii agricoli care dețin spații protejate (solarii) și cultivă o suprafață minimă de 1.000 de metri pătrați de tomate, de pe care valorifică de această dată 3.000 de kg în perioada 1 ianuarie-15 iunie, beneficiază de un ajutor de minimis în valoare de 3.000 de euro. Singurele schimbări produse în cadrul regulamentului sunt creșterea cantității de tomate comercializate la 3.000 de kg și prelungirea perioadei de valorificare până la data de 15 iunie. Documentele justificative ( factură, bon fiscal, file din carnetul de comercializare) se depun la Direcția Agricolă până la data de 30 iunie inclusiv.

Hotărârea de Guvern 202/2020 completează hotărârea 108/2019, privind ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi. Ajutorul de minimis la usturoi este tot 3.000 de euro pe hectar, dar se poate primi ajutor de minimis începând cu suprafața minimă cultivată de 3.000 de metri pătrați. Deci cel care cultivă 30 de ari poate beneficia de un ajutor de minimis proporțional cu suprafața pe care o deține, putând primi și mai mult de 3.000 de euro în condițiile în care cultivă mai mult de un hectar.

Cuantumul ajutorului de minimis nu poate depăși suma de 20.000 de euro pentru un fermier

A fost alocată suma de 39.477 mii euro, pentru 13.159 de beneficiari cu valoarea ajutorului de minimis de maxim 3.000 de euro pe beneficiar/an. Cererea de înscriere în program și documentele aferente pot fi trimise la Direcția Agricolă prin fax, poștă sau format electronic (email) până la data de 15 mai, atât pentru usturoi, cât și pentru tomate. Dacă un producător vrea să se înscrie și pentru usturoi și pentru tomate poate să o facă, condiția fiind să nu depășească pragul de 20.000 de euro pe trei exerciții financiare, adică să nu beneficieze de ajutoare de minimis care să depășească împreună 20.000 de euro pe trei exerciții financiare (cumulat cu ajutoare de minimis pentru animale, lână etc). O altă modificare făcută este aceea că atât pentru tomate, cât și pentru usturoi, producătorii trebuie să aibă un registru de evidență a tratamentelor fitosanitare făcute pe fiecare specie în parte. Aceste registre de tratamente vor fi verificate de către cei de la unitatea fitosanitară.

În ultimii ani s-a văzut o creștere a interesului cultivatorilor de legume pentru acest program, care este un exemplu bun pentru aceștia, existând deja producători care au luat acest ajutor de minimis de 3.000 de euro în ultimii trei ani și s-au înscris pentru al patrulea an de producție. Acest ajutor este acordat în cuantum de 15.000 de euro pentru 5 ani de zile, pentru orice producător agricol care se ocupă cu o astfel de activitate. Tomatele produse se valorifică la prețul pieței. Dorința guvernanților prin implementarea acestui program a fost de a se încerca acoperirea necesarului de tomate în perioada de extrasezon. Aceste fonduri le-au adus producătorilor modernizări, achiziționarea unor solarii moderne sau folosirea unor folii cu durată lungă de viață, numărul fermierilor înscriși crescând de la an la an.