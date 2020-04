Sentință

Magistrații de la Tribunalul Suceava au decis ieri condamnarea a două persoane și a unei societăți juridice pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. Viorel Morărașu și Ștefan Dumitru au primit câte 3 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere. În plus, cei doi vor presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași sau Primăria municipiului Iaşi, pe o perioadă de 120 de zile. Un al treilea inculpat din dosar, Eusebiu Adrian Catrinescu, a mers pe procedura simplificată și a recunoscut faptele. În final, el a primit o condamnare de 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere.

Persoana juridică SC Lactis Bălăceana SRL a primit o amendă penală de 300.000 de lei. De asemenea, instanța a obligat persoana juridică Lactis Bălăceanu, în solidar cu Viorel Morărașu, Dumitru Ștefan și Eusebiu Adrian Catrinescu, să plătească Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale suma de 2.006.938,63 lei precum şi accesoriile aferente calculate conform dispoziţiilor procedural fiscale până la data plăţii efective.

Soluția de ieri nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Suceava.

Care sunt acuzațiile procurorilor DNA

Dosarul în care s-au dat aceste condamnări a fost instrumentat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava.

„Inculpații, în calitate de beneficiari, antreprenor, respectiv consultant în cadrul proiectului <Construire fermă vaci, localitatea Bălăceana, judeţul Suceava>, au întocmit în fals și au depus, la autoritatea contractantă - Agenţia pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (în prezent Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale), alăturat cererii de finanţare din data de 31.05.2010, o serie de documente false în baza cărora au obținut, pe nedrept, suma de 2.006.938,63 lei (516.526,28 lei – tranșa 1, plus 1.026.961,68 – tranșa 2, plus 463.450,67 lei – tranșa 3) reprezentând contribuția din fonduri europene la proiectul mai sus menționat”, este descrierea faptelor pentru care DNA Suceava a dispus sesizarea instanţei de judecată.