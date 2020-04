Opinii

Președintele Partidului Forța Națională Suceava, deputatul Alexandru Băișanu, consideră că ”România a pierdut lupta cu ea însăși”. Într-o postare pe pagina de socializare, făcută în actualul context al pandemiei de coronavirus, Alexandru Băișanu consideră că „ne-au doborât indolența, neseriozitatea și incompetența”. „Ca de obicei, am fost luați prin surprindere, pe nepregătite și, din nou, pentru a nu știu câta oară, nu am înțeles nimic și nici nu am învățat din greșelile trecutului”, a spus Băișanu. El consideră că astăzi, „noi, unul câte unul, suntem răpuși tocmai de ceea ce am clădit în ultimii 30 de ani”. Liderul Forța Națională a precizat că în ultimii 30 de ani s-a schimbat doar denumirea sistemului, din comunism în „democrație originală”.

„Ne-au doborât propriile mentalități moștenite din vremurile comuniste, grefate însă 30 de ani pe o mincinoasă și ipocrită vreme a democrației de conjunctură, bazată pe interese de grup și individuale, de ură față de semeni, de frați, de părinți, de vecini, de colegi, de toți și de toate.

Ura, indiferența, indolența, superficialitatea în gând și în faptă, lipsa de deontologie și profesionalism ne-au răpus, dar în primul și în primul rând ne-a doborât prostia, pe care am cultivat-o ani în șir, în noi și în semenii noștri”, a declarat Băișanu. El consideră că în democraţia de astăzi, mulțimea, „numărul alege și hotărăște” și nu calitatea sau virtuțile „Un-ului” hotărăsc.

„Unul a pierdut bătălia cu multiplul. O mie de zero înșiruiți, dacă nu au un 1 în față, tot zero rămân ca valoare. Și parcă nu era de ajuns, azi Dumnezeu este prea departe, este parcă absent, și iată că acum, când ni se cere jertfa finală, jertfa supremă, asemeni lui Iov, pentru nimic și pentru tot ne regăsim slabi și total nepregătiți în lupta cu boala din trup și mai profund cu boala din suflet. Virusul din nări și plămâni ne ucide rând pe rând, nu pentru că avem trupul slăbit, ci pentru că a găsit în mințile noastre alt virus mult mai puternic și mai bine înrădăcinat, virusul prostiei și al neputinței. De fiecare dată răul vine din altul, de la altul”, a scris Alexandru Băișanu.

El a spus a scris aceste lucruri pentru că aceasta a simțit acum în vremea "holerei noastre". „Îi rog pe cei care se vor simți jigniți de gândurile mele să mă ierte, am scris cu târnăcopul și furia vinovăției asumate. Vreau doar să trăiesc alături de copiii mei, de bunicii lor, alături de cei dragi. Vreau doar să nu mor, să nu murim ca niște proști!

Nu-i răpi, Doamne, pe cei ce-i iubesc”, a mai transmis Alexandru Băișanu.