Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, nu vrea ca Spitalul Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” să fie transformat în spital exclusiv COVID-19. Gheorghe Flutur a prezentat mai multe argumente pentru a susţine acest lucru, argumente transmise „în atenţia celor care decid în această perioadă”. Flutur a arătat că spitalul vechi din Suceava, cu pavilioanele de boli infecțioase, pneumologie, dermatologie, îngrijiri paliative, dețin în total 218 paturi și au o secţie de terapie intensivă proprie, poate fi destinat în această perioadă exclusiv bolnavilor de COVID-19. Şeful administraţiei judeţene a subliniat faptul că spitalul trebuie să fie menținut pentru tratarea celorlalte categorii de bolnavi. „Județul Suceava, cu o populație de peste 750.000 de locuitori, are nevoie de acest spital ca de aer pentru intervenții unice care pot fi făcute doar aici: maternitate grad 3, radiologie intervențională, cardiologie intervențională, imagistică deosebit de performantă, piciorul diabetic, neurologie, recentul laborator de medicină nucleară cu dotări de ultimă generație, oncologie, recentul ambulatoriu, urologie, gastroenterologie, UPU cu intrarea integrală în funcțiune, inclusiv CT și radiologie. Sunt secții care nu se mai găsesc la acest nivel în alte spitale din județul Suceava. Sunt argumente de care trebuie să se țină cont pentru celelalte categorii de bolnavi. Consider că nu trebuie blocate aceste secții”, a declarat Gheorghe Flutur. El a adăugat că având în vedere situaţia actuală din judeţ i-a solicitat prefectului Alexandru Moldovan aducerea la Suceava a unor containere pentru a crea un triaj epidemiologic în afara pavilioanelor existente. „Iar dacă, Doamne ferește, va crește numărul de bolnavi COVID-19, să se aibă în vedere și alte spitale din județ, la care Ministerul Sănătății să aloce fondurile de care e nevoie. Pentru Spitalul din Fălticeni, cu 400 de paturi, recent terminat, am cerut de urgență 15 milioane de lei pentru dotare”, a încheiat Gheorghe Flutur.