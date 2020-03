Apel

Un fost ministru al Transporturilor cere Guvernului să sprijine presa scrisă pentru că în caz contrar aceasta riscă să dispară. Miron Mitrea a postat pe blogul său personal că presa scrisă este acum o adevărată ”Cenușăreasă”. Acesta și-a expus punctul de vedere, unul extrem de pertinent, și a venit și cu o propunere concretă pentru sprijinirea presei scrise. Iată întreaga postare a celui care a fost ministru al Transporturilor în perioada 2000-2004.

„Toate elementele vieţii noastre cotidiene se schimbă sau se vor schimba. Din cauza epidemiei, evident. Şi presa, desigur. Presa. Înjurată, iubită, urâtă, adulată. Presa face parte din viată noastră. Permanent. Că vorbim de televiziune, de radio, de presă online, de site-uri, de presă scrisă. Că e de calitate sau mai slabă, că spune adevărul sau nu, presa a fost, este şi va fi parte a vieţii noastre. Şi e bine aşa. Poate că pentru cei care am trăit înainte de ’89 importanţa presei este mai mare. Îmi aduc aminte cu dezgust de Scânteia, Informaţia şi programul de 2 ore de la televiziune. În mod cert presa nu este şi nu va fi perfectă. Dar ce este perfect în activitatea umană? Mă gândeam la modul în care criza de astăzi influenţează activitatea jurnaliştilor. Ştiam că lucrurile nu erau roz pentru ei. Mi-a părut rău când preşedintele Iohannis a trimis la reexaminat legea care îi scutea pe jurnalişti de plata impozitului pe venit. Şi alte ţări au adoptat legi de sprijin. Franţa de exemplu. Vrem presă şi trebuie să ne îngrijim de ei. Putem discuta de ce au ajuns în situaţia dificilă în care sunt. În mod cert sunt cauze subiective, care țin de breaslă, dar şi cauze obiective. Dar nu astăzi. Astăzi vreau să fac un apel pentru sprijinirea presei scrise. Mai bine zis a ceea ce a rămas din ea. Nu cu mulţi ani în urmă era fanionul jurnalismului. Astăzi este Cenuşăreasa. Vrând să văd ce se întâmplă în branşă, am sunat la o redacţie care mai tipăreşte ziare. Şi aşa cum mă aşteptăm, e rău. Foarte rău. Sigur că au ediţie online. Toţi au. Puţini mai au ediţii tipărite. Şi dacă nu vor fi sprijiniţi vor dispărea şi ei. Eu zic că ar fi păcat. Vânzările în stradă au încetat. Bineînţeles. Au rămas numai cu abonamentele. Dar aici este o problemă. Pierd bani. De ce? Pentru că 30% din încasări merg la Poştă. Sigur, Poşta trebuie plătită. Ce se poate face? Simplu şi ieftin. Guvernul poate şi trebuie să subvenționeze poşta pentru abonamentele la presă scrisă. Stăm acasă. Ne uităm la televizor. Suntem activi pe media socială. Trăiască internetul. Ne-ar prinde bine şi un ziar tipărit. Pentru cei care ni-l dorim. Deci haideţi să convingem Guvernul să subvenționeze abonamentele la presă scrisă. Dacă mai vrem să existe după epidemie. Eu vreau!“, a scris Miron Mitrea.