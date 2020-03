Sistem virusat

Mai multe cadre medicale au vorbit ieri, evident sub protecția anonimatului, despre o foarte posibilă retestare la Direcția de Sănătate Publică Suceava, întrucât testele efectuate anterior nu au mai ajuns la laboratoarele de diagnosticare. Motivul: nu s-au completat la timp fișele care însoțeau probele.

Doctor: “Aștept cu sufletul la gură rezultatul care nu mai apare”

Unul dintre medici a postat chiar pe o rețea de socializare un mesaj în care vorbește despre această retestare:

“De 5 zile sunt în autoizolare, separat de familia mea, fiind în contact cu persoane care au primit rezultatul pozitiv.

Aștept cu sufletul la gură rezultatul care nu mai apare. Și ghici ce?

În această dimineață primesc niște liste care însumează 100 de cadre medicale, printre care și eu, care trebuie să mergem la retestare.

Explicația: teste neconforme, nu au fost completate fișele, nu au putut fi corelate etc.

De fapt nici nu mai contează. Concluzia o trageți singuri.”

“Aproximativ 114 probe nu au fost lucrate din cauza unei erori”

Am încercat să mai găsim un medic care să ne confirme ipoteza retestării, iar acesta, tot sub protecția anonimatului, ne-a povestit că și el se află în izolare la domiciliu. El a fost testat luni, iar rezultatul l-a primit joi. E pozitiv. E infectat cu COVID-19.

“Testarea s-a desfășurat într-un pavilion care se află vizavi de Spitalul Județean. Am stat la o coadă și ni s-au recoltat probe. La momentul respectiv se nota pe frotiul recoltat numele persoanei și vârsta, iar noi completam o declarație în care spuneam ce simptome am avut, numele și datele de contact. Ulterior am așteptat în izolare la domiciliu rezultatul, iar ieri am primit rezultatul meu. Mi-a atras atenția că nu toți colegii au primit rezultatele, iar astăzi am primit o informație, pe cale neoficială, că aproximativ 114 probe nu au fost lucrate din cauza unei erori”.

Medicul arată că din cauza numărului foarte mare de persoane care trebuiau testate, a timpului foarte scurt și pentru a evitat timpii de așteptate, nu s-au îndeplinit întocmai toate formalitățile. Așa se face că nu s-au completat fișele de însoțire a testelor. Ulterior, un medic a încercat să corecteze scăparea, completând fișele retroactiv, însă toată procedura a necesitat un timp mai îndelungat și probele s-au alterat. “Direcția de Sănătate Publică sau spitalul nu au realizat până în acest moment nici un fel de strategie de a retesta personalul, colegii mei continuă să fie în izolare, neavând încă un rezultat: sunt sau nu sunt infectați”.

Ce spune DSP Suceava: “Încă nu s-a luat nici o decizie în privința retestării”

Am sunat, așa cum era firesc de altfel, și la Direcția de Sănătate Publică, cerând lămuriri despre o eventuală retestare a unui număr consistent de cadre medicale.

Am stat de vorbă cu noua șefă a instituţiei, dr. Manuela Trifan, care nu a infirmat varianta retestării. “Încă nu s-a luat nici o decizie în privința retestării. Toate posibilitățile de testare din țară sunt suprasolicitate. Rezultatele ne vor veni foarte târziu și sperăm să avem posibilitatea să testăm pe plan local. Recomandarea Institutului Național de Sănătate Publică este că să fie testate persoanele simptomatice. Numărul de testări crește și capacitatea de testare în întreaga țară este foarte mult solicitată”.

Manuela Trifan n-a pomenit așadar de nici o eroare, susținând practic că de vină ar fi “suprasolicitarea posibilităților de testare”.

Una peste alta, eroare sau nu, urmează o retestare. Când, câți, în ce condiții (mulți sunt deja la izolare), vom afla. Pe surse! Pentru că oficial, totul e sub control.