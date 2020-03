Au scăpat ieftin

Cei cinci suceveni judecați pentru infracțiunile de șantaj și lipsire de libertate, în cazul unei bone sechestrate de părinții pentru care lucra, și-au aflate pedepsele, vineri, 27 martie, la Judecătoria Suceava. Magistrații i-au găsit vinovați pe toți, însă le-au aplicat in corpore pedepse suspendate sub supraveghere. Având în vedere despre ce infracțiuni este vorba, se poate spune că cei cinci au scăpat ieftin, doar că decizia nu este încă definitivă și poate fi atacată cu apel de procurori, dacă aceștia vor considera că este cazul.

Foarte probabil, judecătorii au ținut cont și de faptul că la începutul lunii martie între inculpați și victimă a fost încheiat un contract de mediere, prin care aceasta nu s-a constituit parte civilă.

Răpire ca-n filme, de pe stradă

În luna octombrie a anului trecut, la urechile poliţiştilor judiciarişti suceveni a ajuns informaţia că o bonă, o femeie din Republica Moldova, a fost luată cu forţa într-o maşină de mai mulţi romi, sechestrată, lovită şi dusă la o casă de amanet.

După ce s-au adunat probe, cei doi soţi şi încă doi complici care au participat la răpire au fost săltaţi de poliţişti. Acţiunea de ridicare a suspecţilor a fost realizată cu luptători de la Serviciul Acţiuni Speciale, din zona Inspectoratului Şcolar din municipiul Suceava, considerându-se că există risc ca spiritele să degenereze.

Au fost arestaţi pentru 30 de zile soţii Clara şi Eusebiu Borcoi, Ionuţ Balan şi Vasile Ilie Caldararu, pentru comiterea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal şi şantaj. Un al cincilea inculpat a fost plasat sub control judiciar de judecători.

Fapta de lipsire de libertate s-a produs pe data de 10 octombrie, însă poliţiştii au intrat mai târziu pe firul cazului. Femeia din Republica Moldova a lucrat ca bonă la o familie romă din Suceava cu câteva luni în urmă. Pe 10 octombrie, aceasta deja lucra în altă parte, vânzătoare la un magazin, tot în Suceava. De la acest magazin, femeia a fost luată pe sus şi băgată într-o maşină. Moldoveanca este acuzată că a furat bani şi bijuterii din casă, undeva la o valoare totală de 3.000 de euro. Atacatorii au făcut inclusiv o înregistrare în care femeia ar fi recunoscut furtul, însă mărturia a fost făcută în timp ce era sechestrată, astfel că este privită cu rezerve de anchetatori. În timpul sechestrării, atacatorii au ajuns cu victima la o casă de amanet, unde ar fi dus bijuteriile. La casa de amanet, nu s-a reuşit însă recuperarea vreunei bijuterii.

Pedepsele stabilite de Judecătoria Suceava

Prin sentința Judecătoriei Suceava, Clara Borcoi a primit 1 an și 8 luni de închisoare, cu termen de încercare de 2 ani și 8 luni, Eusebiu Borcoi 1 an și 7 luni, cu termen de încercare de 2 ani și 6 luni, Ionuț Balan 1 an și 7 luni de închisoare, cu suspendarea pedepsei 2 ani și 6 luni, Ilie Vasile Caldararu 1 an, 9 luni și 20 de zile de închisoare, termen de supraveghere de 3 ani (acesta mai avea o pedeapsă mai veche, de 6 luni, tot cu suspendare) și, în fine, Rareș Balan 1 an și 4 luni, 2 ani termen de încercare.

Cei cinci au impuse mai multe restricții și obligații, inclusiv privind prestarea de zile de muncă în folosul comunității. De asemenea, au interdicție de a se apropia la mai puţin de 200 de metri de victimă, timp de doi ani.