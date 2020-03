Cifre care strâng în spate

Cele mai recente date oficiale ale Direcției Județene de Statistică Suceava arată că în județul nostru categoriile vulnerabile în fața coronavirusului sunt foarte consistente numeric. Avem inclusiv foarte mulți bătrâni cu vârste de peste 80 de ani, aproximativ 30.000, din care 13.000 au chiar peste 85 de ani. Sunt oameni care au în majoritate și alte afecțiuni și care pot îngroșa mult rândul victimelor coronavirusului.

Pe cifre, fără a intra în foarte multe detalii, cu vârste între 65 și 69 de ani sunt peste 36.000 de suceveni, aproape 45.000 intră în categoria 70-79 de ani, iar încă 30.000 au vârste de peste 80 de ani.

Primarii din toate localitățile sucevene au misiunea de a identifica în aceste zile toate persoanele de peste 65 de ani și de a stabili care trebuie monitorizate atent, adică cele care nu au pe cineva care să le aibă în grijă și să le facă cumpărături, de exemplu.

Peste 100 de vulnerabili vârstnici identificați de Primăria Suceava, însă lista este în continuă actualizare

Primăria municipiului Suceava are în evidență mai multe persoane care au nevoie de ajutorul altora pentru a se descurca cu necesitățile de bază – hrană, medicamente etc.

“La nivelul municipiului avem din listele electorale AEP un total de 18.419 persoane care au peste 65 de ani. Dintre aceștia, vulnerabili, identificaţi de noi, pe care deja îi monitorizăm, avem 104. De aceea avem pus la dispoziție numărul de telefon (0230) 210 678, direct la cabinetul primarului, la care pot fi semnalate astfel de situații. Ne dorim să minimalizăm expunerea persoanelor în vârstă de peste 65 de ani în afara locuințelor, să ne sune cei care au vârsta de peste 65 de ani și nu au susținători sau altă formă de ajutor. De asemenea, în cazul în care cunoașteți persoane în situația descrisă, vă rog să ne informați la același număr de telefon. Să fim solidari și responsabili!”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu.

În paralel, în atenția autorităților locale sunt și oamenii străzii, care sunt de asemeni cazuri vulnerabile și fără aparținători. Tocmai de aceea, până în prezent, cu Poliția Locală, au fost duse la adăpostul de la Biserica „Sfânta Vineri” 18 persoane, în continuare fiind disponibile 30 de locuri.

Mulți bătrâni vin cu solicitări mai mult sau mai puțin justificate

Am luat legătura și cu primari din alte localități mari, ori cu multe persoane vârstnice, pentru a vedea cum s-au realizat monitorizările. La nivel declarativ, mai toți primarii spun că deși au mulți bătrâni în localități, majoritatea au pe cineva care are grijă de ei, respectiv copii, o rudă sau măcar un vecin.

Primarul orașului Liteni, Tomiță Onisii, ne-a declarat: ”Procesul de identificare este în plină desfășurare. Am făcut o listă mai amplă și am rugat colegii să trecem pe le fiecare să îi verificăm, să vedem care sunt cei care nu au pe nimeni. Am fost și astăzi (n.r. - ieri) la foarte mulți. Aproape fiecare invocă o problemă, unii vor cablu la TV, alții spun că nu le răspunde medicul de familie, trebuie să stabilim care are nevoie urgentă de ajutor și este o muncă dificilă.”

Primarul din Cajvana spune că nu mai sunt bătrâni singuri după întoarcerile masive din străinătate

Primarul din Cajvana, Gheorghe Tomăscu, ne-a declarat că deși are în localitate peste 900 de persoane cu vârste peste 65 de ani nu a identificat încă vreuna care să nu aibă absolut pe nimeni.

”Nu avem date despre nici unul să nu aibă aparținător. Avem multă populație tânără, mulți întorși acum acasă, restul au măcar o rudă mai tânără care să își ia angajamentul să se ocupe de ei, să le ducă alimente dacă e cazul”, a declarat Tomăscu.

Și primarul din Milișăuți, Mircea Laurus, spune că are foarte puține cazuri de bătrâni care să nu aibă nici o persoană care să le poată duce măcar alimente.

Mai multe amenzi pentru nerespectarea izolării la domiciliu la Vuliva - Frătăuți

Primarul din Frătăuții Noi, Gheorghe Ștreangă, avea deja o listă cu vârstnici pe care primăria trebuie să îi monitorizeze: ”În general, la noi, cei care sunt plecați și au bătrâni acasă au lăsat un vecin care să aibă grijă de ei. Sigur că trebuie monitorizat fiecare caz. Avem în atenția 42 de bătrâni de la Frătăuți, 3 de la Costișa și câțiva la Vuliva. Ce pot să vă mai spun este că la Vuliva am avut probleme cu respectarea izolării la domiciliu, am dat și patru amenzi”.

Primarii trebuie să predea până la finele săptămânii liste cu vârstnicii care vor fi monitorizați.

Noile prevederi legale care reglementează situația celor peste 65 de ani pe durata stării de urgență

Art. 2. – Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00-13.00, strict pentru următoarele motive:

a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;

d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 3. – Circulația persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00+13.00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole.