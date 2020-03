Risc major

O situație fără precedent a dus aproape la închiderea Primăriei Suceava, care funcționează la ”cota de avarie”, din cauza epidemiei de coronavirus.

Confirmarea infectării cu COVID-19 a unei angajate a Primăriei Suceava, șefă de birou, a stârnit panică în rândul colegilor săi, mai ales că, prin natura muncii lor, interacțiunile umane sunt numeroase și greu de evitat.

În prezent, peste 250 de persoane din Primăria Suceava, inclusiv primarul municipiului reședință de județ, Ion Lungu, sunt în izolare, fiecare din ei sperând să nu fi contractat virusul de la colega lor, originară din Bosanci, unde a fost depistat un adevărat focar de coronavirus, pornit de la o persoană întoarsă din Belgia.

Angajata municipalității sucevene este internată de joi, 19 martie, la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Suceava, iar rezultatul testului de coronavirus a ieșit pozitiv.

„Din păcate s-a confirmat primul caz de COVID-19 în Primăria municipiului Suceava. Am avut ceva bănuieli în această privință, drept urmare, în cursul zilei de sâmbătă, s-a făcut o dezinfecție totală în sediul primăriei. În plus, aproximativ 250 de persoane din primărie, care ar fi putut intra în contact cu ea, au fost trimise acasă, în izolare, iar conform procedurilor stabilite, cei care încep să prezinte simptome de infectare cu COVID-19 sunt rugați să sune la numărul unic de urgență 112 pentru a solicita asistență. Încercăm să nu paralizăm activitatea primăriei, să asigurăm o funcționare la parametri minimi, pentru a putea rezolva problemele urgente care apar”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu.

Edilul sucevean se află printre cei care au avut contact direct cu angajata depistată cu coronavirus, încât se află în izolare, dar nu acasă, ci la serviciu, în biroul din primărie, de unde își desfășoară în continuare activitatea.

“Printre contacții direcți ai acestei doamne mă număr și eu, ea fiind cea care se ocupa de organizarea audiențelor. Ultima audiență cu sucevenii am susținut-o pe 11 martie, situație în care am interacționat cu dumneaei. După ce am anunțat acest lucru la DSP, în cursul zilei de sâmbătă mi s-a prelevat și mie testul, dar rezultatul nu este momentan comunicat. Sunt bine, nu prezint nici un simptom, dar prevenția în astfel de situații este imperios necesară.

Pentru a evita orice posibilă infectare a altor persoane, pentru a mă conforma procedurilor, dar și pentru a putea asigura bunul mers al primăriei, fiind și președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, m-am autoizolat în birou, dacă se poate spune așa, în sensul că nu mai interacționez cu nici o persoană până la aflarea rezultatului testului”, a precizat Ion Lungu.

Edilul sucevean a îndemnat populația să trateze situația cu seriozitate maximă, pentru a nu lăsa pandemia de coronavirus să se răspândească mai mult:

“STAȚI ACASĂ! Stând acasă:

- vă salvați viața dumneavoastră;

- salvați viața celor dragi;

- vă salvați locurile de muncă;

- terminăm mai repede cu această epidemie;

- ne putem întoarce mai repede la o viață normală;

- putem relua activitatea economică”.