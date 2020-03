Cifre înfricoșătoare

Situația se agravează de la o oră la alta la Spitalul Județean ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Rezultatele testelor sosite luni arată că alte 25 de cadre medicale au virusul COVID-19. În acest fel, bilanțul negru ajunge la 52 de cadre medicale, ceea ce arată proporțiile situației. Practic, într-o singură zi aproape că s-a dublat numărul cazurilor de medici și asistenți medicali pentru care s-a confirmat îmbolnăvirea cu noul coronavirus.

Dintre noile cazuri confirmate cele mai multe sunt de la Secția de Cardiologie, mai exact şapte persoane, apoi urmează Medicina Internă cu cinci cazuri, în timp ce la Boli Infecțioase și Gastro sunt câte trei cazuri de îmbolnăvire. Celelalte cadre medicale diagnosticate cu COVID-19 sunt de la Dializă, Neurologie, ORL, UPU și ATI.

În afara acestor cadre medicale pentru care a fost confirmată infectarea cu noul coronavirus mai sunt și alți medici și asistenți medicali în autoizolare după ce au venit în contact cu colegi sau alți pacienți bolnavi. Practic, situația este una extrem de critică și trebuie luate măsuri ferme și urgente pentru ca lucrurile să nu scape de sub control.

Potrivit ultimelor informații, la Suceava va sosi corpul de control al ministrului Sănătății care va verifica modul cum a fost gestionată situația de la Spitalul Județean ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava. De altfel, secretarul de stat în Ministerul Sănătății Nelu Tătaru a anunțat public că astăzi va fi la Suceava, oraș care din păcate a devenit punctul roșu al cazurilor de coronavirus, având peste 10% din numărul total de persoane care au fost confirmate cu COVID-19. Mai grav este că numărul cadrelor medicale care au acest virus este mult mai mare decât numărul pacienților care trebuie tratați.

Aseară, postul naţional de televiziune a anunţat că situaţia de la Spitalul Judeţean Suceava va intra în atenţia Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar procurorii de aici vor stabili dacă există şi culpe penale.

Care a fost punctul de vedere al conducerii Spitalului Județean Suceava

Până la apariția acestor noi 25 de cazuri, Spitalul de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a transmis luni dimineață o informare prin care anunța care au fost măsurile luate de unitatea medicală pentru siguranța angajaților și a pacienților. La acea oră erau confirmate 27 de cazuri, 18 medici și 9 asistenți medicali.

„Precizăm că, de la apariția primelor cazuri de COVID-19 în România, spitalul nostru a făcut toate eforturile și a luat toate măsurile care au fost posibile pentru pregătirea unității medicale față de cazurile de infectare cu noul coronavirus: intervenții de ordin investițional în secțiile de Boli Infecțioase și Pneumologie, pregătirea spațiului pentru linia de analiză a probelor, achiziția echipamentelor și a materialelor necesare secțiilor pentru a fi protejate în fața virusului, în condițiile de dificultăți majore create de furnizorii care se aprovizionau din China”, se arată în comunicatul semnat de Comitetul Director al spitalului.

De asemenea, se precizează că toate echipamentele care au putut fi achiziționate în noile condiții de pe piață au fost cumpărate; în punctele sensibile din spital, precum UPU, Boli Infecțioase, Pneumologie și ATI, numărul dezinfecțiilor a crescut la 3-4/zi; personalul a fost instruit și strictul necesar a fost asigurat. În secția Boli Infecțioase au fost asigurate permanent combinezoane de protecție pentru personalul de intervenție la cazurile suspecte și confirmate cu COVID-19.

„Din păcate, ne-am confruntat atât cu cazuri nedeclarate în privința istoricului de călătorie sau a contactelor cu persoane venite din zone de risc, cât și cu o criză mondială în ceea ce privește echipamentele de protecție, situație care nu este specifică Spitalului Județean Suceava, ci tuturor spitalelor din lume, la această oră. Nu a fost neglijență din partea noastră, am făcut tot ce am putut și am achiziționat toate materialele de protecție pe care le-am găsit pe piață. Unii dintre furnizori nu au mai răspuns, alții au reziliat contractele deoarece nu mai aveau de unde să se aprovizioneze. Am căutat permanent soluții, în condiții de resurse limitate. Este un război global cu noul coronavirus și în această luptă efortul trebuie să fie comun. Nici cetățeanul, nici spitalul nu poate să lupte singur. Vom reuși doar împreună. În contextul situației generate de pandemia de coronavirus – COVID-19, principala noastră preocupare rămâne grija pentru pacienți și personalul medical. Ne dorim ca toți pacienții să fie în siguranță și să beneficieze de cele mai bune condiții de diagnostic și tratament”, se arată în comunicat.