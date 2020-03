Îngrijorător

UPDATE:

Situație disperată la Spitalul Județean ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde nu mai puțin de 27 de cadre medicale sunt infectate cu noul coronavirus. Este vorba de 18 medici și 9 asistenți/infirmiere, iar alte persoane așteaptă rezulatul testelor pentru a afla dacă sunt sau nu infectate cu COVID-19. Celor 27 de cadre medicale deja confirmate li se adaugă alți medici și asistente care sunt deja în autoizolare după ce au intrat în contact cu pacienți bolnavi de coronavirus sau cu o serie dintre colegii de serviciu. Mai trebuie spus că printre cei infectați se găsesc și persoane din conducerea spitalului, dar și câțiva șefi de secție.

E un adevărat război cu un dușman nevăzut și necruțător și împotriva căruia trebuie să existe solidaritate.

Referitor la această situație, Spitalul de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a informat, luni dimineață, care au fost măsurile luate de unitatea medicală pentru siguranța angajaților și a pacienților. Astfel, potrivit comunicatului, la data de 23 martie a.c., din rândul personalului medical erau 18 medici (6%) și 9 asistenți medicali (2%) confirmați pozitiv la infecția cu noul coronavirus. La această oră, ei sunt internați la izolare în secția extinsă de Boli Infecțioase.

„Precizăm că, de la apariția primelor cazuri de COVID-19 în România, spitalul nostru a făcut toate eforturile și a luat toate măsurile care au fost posibile pentru pregătirea unității medicale față de cazurile de infectare cu noul coronavirus: intervenții de ordin investițional în secțiile de Boli Infecțioase și Pneumologie, pregătirea spațiului pentru linia de analiză a probelor, achiziția echipamentelor și a materialelor necesare secțiilor pentru a fi protejate în fața virusului, în condițiile de dificultăți majore create de furnizorii care se aprovizionau din China”, se arată în comunicatul semnat de Comitetul Director al spitalului.

De asemenea, se precizează că toate echipamentele care au putut fi achiziționate în noile condiții de pe piață au fost cumpărate; în punctele sensibile din spital, precum UPU, Boli Infecțioase, Pneumologie și ATI numărul dezinfecțiilor a crescut la 3-4/zi; personalul a fost instruit și strictul necesar a fost asigurat. În secția Boli Infecțioase au fost asigurate permanent combinezoane de protecție pentru personalul de intervenție la cazurile suspecte și confirmate cu COVID-19.

„Din păcate, ne-am confruntat atât cu cazuri nedeclarate în privința istoricului de călătorie sau a contactelor cu persoane venite din zone de risc, cât și cu o criză mondială în ceea ce privește echipamentele de protecție, situație care nu este specifică Spitalului Județean Suceava, ci tuturor spitalelor din lume, la această oră. Nu a fost neglijență din partea noastră, am făcut tot ce am putut și am achiziționat toate materialele de protecție pe care le-am găsit pe piață. Unii dintre furnizori nu au mai răspuns, alții au reziliat contractele deoarece nu mai aveau de unde să se aprovizioneze. Am căutat permanent soluții, în condiții de resurse limitate. Este un război global cu noul coronavirus și în această luptă efortul trebuie să fie comun. Nici cetățeanul, nici spitalul nu poate să lupte singur. Vom reuși doar împreună. În contextul situației generate de pandemia de coronavirus – COVID – 19, principala noastră preocupare rămâne grija pentru pacienți și personalul medical. Ne dorim ca toți pacienții să fie în siguranță și să beneficieze de cele mai bune condiții de diagnostic și tratament”, se arată în comunicat.

Cel puţin 13 medici de la Spitalul de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava sunt pozitivi la noul coronavirus. Este vorba despre medici din secțiile UPU, Boli Infecțioase, Pneumologie și Ortopedie. Toți sunt internați la izolare, în secția Boli Infecțioase. Medicii infectați au fost înlocuiți cu personalul existent și sunt tratați conform protocolului.

De sâmbătă, comunicarea numărului de cazuri pozitive nu se mai face la nivelul fiecărui județ în parte, ci doar centralizat, la nivel național, prin comunicate ale Grupului de Comunicare Strategică (GCS) retransmise presei de Prefectura Suceava. Direcția de Sănătate Publică nu mai are voie să dea presei aceste informații.

Potrivit comunicatului de ieri al GCS, au fost înregistrate primele trei decese pe teritoriul României ale unor pacienţi infectaţi cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul cu cancer în stadiu terminal, în vârstă de 67 de ani, confirmat cu COVID-19 pe 18 martie la UPU Filiași și transferat în aceeași dată la Spitalul de Boli Infecțioase Craiova. Al doilea pacient, în vârstă de 74 de ani, era internat la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş – București”, transferat de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, având o boală cronică preexistentă pentru care se afla în programul de dializă. Al treilea pacient, în vârstă de 70 de ani, a fost internat în Spitalul Județean Piatra Neamț. A fost confirmat pozitiv în data de 19 martie 2020 și în data de 20 martie 2020 transferat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Pacientul avea afecțiuni cronice preexistente (diabet, hipertensiune arterială).În urma anchetei epidemiologice nu s-a constat istoric de călătorie sau contact cu o persoană infectată.

Până ieri la ora 13.00, pe teritoriul României, au fost confirmate 433 de cazuri de persoane infectate cu COVID – 19. Dintre cele 433 de persoane confirmate pozitiv, 64 au fost declarate vindecate și externate - 47 la Timișoara, 11 la București, trei la Craiova, două la Constanța și una la Iași. De sâmbătă până duminică au fost înregistrate alte 66 de noi cazuri de îmbolnăvire. Pacienții nou confirmați au vârsta cuprinsă între 9 și 74 ani.

La ATI, se aflau internați 14 pacienți, din care trei în stare gravă. Starea de sănătate a celorlalți pacienți este bună, staționară.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată erau ieri 4.803 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19. Alte 65.799 de persoane erau în izolare la domiciliu, sub monitorizare medicală.

Până în data de 22 martie, la nivel național au fost prelucrate 9.967 de teste, din care 242 în unități medicale private.

Prin structurile abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne au fost întocmite 129 de dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, iar Poliția a aplicat 520 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de izolare/carantină.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, până ieri la ora 13.00, 43 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19: 33 în Italia, 4 în Spania, 2 în Namibia, unul în Luxemburg, unul în Irlanda, unul în Tunisia și unul în Franța. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) până ieri la amiază, 8 cetățeni români aflați în străinătate - 7 în Italia și unul în Franța au decedat.