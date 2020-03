Fără clienți

Mai mulți chiriași care au contracte cu centre comerciale din Suceava au contactat redacția cotidianului ”Monitorul de Suceava” pentru a reclama o serie de aspecte care le-ar putea aduce falimentul.

Mai exact, oamenii reclamă că nu au găsit înțelegere la conducerea centrelor comerciale unde își desfășoară activitatea pentru o suspendare temporară. Cererea a venit pe fondul pandemiei de coronavirus, care a pustiit centrele comerciale, cu câteva excepții cunoscute.

”Am angajați care nu mai vin la serviciu pentru că au acasă copii mici și legislația le permite să stea în concediu în situații de acest fel. Alți angajați refuză efectiv să mai vină la muncă și preferă să stea acasă de teama coronavirusului. În plus, nu sunt vânzări pentru că oamenii preferă să cumpere doar produse de care au nevoie acum pentru supraviețuire”, a spus administratorul unei mici afaceri din Iulius Mall.

Opinia sa a fost susținută de un alt chiriaș aflat în aceeași situație.

”Am trimis solicitări și notificări către conducerea Iulius Mall pentru suspendarea activității pentru o anumită perioadă, dar nu am primit nici un răspuns. Încasările sunt zero și nu avem efectiv cu ce supraviețui. Am plătit chiria inclusiv pentru luna martie, că așa prevede contractul, că totul trebuie plătit în avans, dar dacă vor dori să le plătim și pentru luna aprilie cu siguranță nu avem banii necesari. Și corect cred că ar fi să facem o recalculare și pentru perioada 15-31 martie, pentru că efectiv bate vântul și nu avem cui vinde produsele”, a menționat un alt chiriaș din Iulius Mall.

Lipsa unui dialog real cu reprezentanții Iulius Mall Suceava a fost ridicată și de un alt chiriaș.

”Sun la telefoane și nu răspunde nimeni. Am dat de ei doar când ne-au transmis facturile, în rest parcă nici nu contăm, iar chiria și celelalte taxe sunt deloc neglijabile, respectiv aproape 2.000 de euro/lună. Eu nu am bani să-mi plătesc angajații, darămite să mai achit chiria și taxele. Dacă nu vom găsi înțelegere vom avea cu toții de pierdut”, a conchis un alt chiriaș din Iulius Mall.

Iată răspunsul celor de la Iulius Mall

Am luat legătura și cu reprezentanții Iulius Mall Suceava pentru a afla un punct de vedere vizavi de nemulțumirile chiriașilor.

”Considerăm că, în aceste circumstanțe de incertitudine și impreviziune, este important să fim atenți la deciziile autorităților competente, care iau măsuri adaptate contextului actual și, desigur, pentru susținerea mediului de business. Totodată, suntem într-un permanent contact cu retailerii, indiferent dacă sunt locali sau internaționali, în același parteneriat de încredere pe care l-am avut și până acum. Este o situație cu care nu ne-am mai confruntat niciunii dintre noi și care creează provocări pentru numeroase domenii de activitate. Înțelegem dificultățile cauzate de decretarea stării de urgență, care intervin în activitatea tuturor, și, tocmai din acest motiv, în ultima săptămână s-a intensificat comunicarea cu operatorii, pe toate canalele posibile (adrese scrise privind măsurile luate și de colectare a feedback-ului, scris și telefonic) și cu o deschidere care caracterizează toate relațiile noastre de colaborare, astfel încât să putem analiza și evalua cât mai bine situația și să identificăm împreună soluții. Problematica actuală evoluează constant, cu hotărâri și măsuri administrative și guvernamentale cu impact direct și indirect în activitatea tuturor, astfel încât considerăm că este prematur să emitem opinii sau să luăm decizii. În acest context, apreciem că luarea unor decizii unilaterale, în special cu privire la modul diferit de interpretare sau aplicare a clauzelor contractuale în această perioadă, nu va fi de ajutor niciuneia dintre părți. Preocuparea noastră actuală este aceea de a respecta hotărârile autorităților și de a identifica soluții care să ajute la depășirea acestei perioade și revenirea la normalitate. Credem cu tărie că fiecare situație poate fi rezolvată doar în contextul unui suport bilateral concret și eficient, fără decizii hazardate, ci luate doar în urma unei analize amănunțite, pe o perioadă de timp concludentă. În concluzie, facem un apel către partenerii noștri să păstreze aceași comunicare directă ca și până acum și să privească întreaga situație într-un mod constructiv”, este comunicatul aproape integral al Iulius Mall Suceava, cu mențiunea că restul datelor se refereau la faptul că programul de lucru cu publicul a fost redus pentru intervalul orar 12.00-20.00.

Mult mai concret a fost administratorul Shopping City Suceava

Mircea Petrariu, administratorul Shopping City Suceava, a recunoscut că trecem printr-o ”criză nemaiîntâlnită” și situația trebuie reglementată de așa natură încât să fie convenabilă ambelor părți.

”Eu sunt la birou și oricine vrea să discutăm este așteptat. Situația va fi analizată de la caz la caz, pentru că într-adevăr sunt firme care nu au vânzări. Din punctul meu de vedere, pentru următoarele trei săptămâni ar trebui să fie deschise doar magazinele de strictă necesitate, iar restul să fie închise. Repet, din punctul meu de vedere există disponibilitate la dialog și pentru găsirea unor soluții viabile”, a arătat Mircea Petrariu.