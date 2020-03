Inconștiență

Atitudine dezarmantă a unui bărbat în vârstă de 56 de ani din Bosanci, care s-a plimbat dezlegat prin sat timp de 12 zile, pentru ca zilele trecute să fie confirmat că este infectat cu COVID-19. Comunitatea din Bosanci este stupefiată de ceea ce s-a întâmplat, iar acum mulți oameni cu care bărbatul a intrat în contact au intrat în autoizolare și tremură la gândul că pot fi infectați cu noul coronavirus.

Neculai Miron, primarul comunei Bosanci, a confirmat că bărbatul a intrat în contact cu mai multe persoane din sat.

”După părerea mea și din discuțiile pe care le-am avut cu familia și cu cei care îl cunosc pe bărbatul cu coronavirus acesta a intrat în contact cu minim 100 de persoane. Este vorba de persoane dintr-o anumită comunitate religioasă, de rude, dar și angajați ai Primăriei Bosanci, în sediul căreia a intrat cred că de două ori”, a precizat primarul Neculai Miron.

Bărbatul care a creat panică în Bosanci a venit pe 4 martie din Belgia, de la Bruxelles, o țară care ieri înregistra 1.058 de cazuri de COVID-19 și raportase deja 10 decese.

Potrivit primarului din Bosanci, bărbatul a mers singur la spital, iar între timp familia acestuia ar fi intrat în autoizolare, lucru care nu prea mai ajută foarte mult având în vedere numărul mare de persoane cu care a intrat deja în contact.

”Am dezinfectat în Primărie și două persoane care au intrat în contact cu acea persoană au fost trimise acasă, pentru a sta izolate. În afara celor doi angajați ai Primăriei Bosanci în comună mai sunt alte 6 persoane în autoizolare care sunt monitorizate de Poliția Locală”, a mai spus Neculai Miron.

Familia bărbatului infectat cu coronavirus acuză autoritățile

Familia bărbatului infectat cu coronavirus a reacționat ieri și acuză autoritățile că au stat cu mâinile în sân deși acestea știau despre situație. Pe site-ul BosanciNews a apărut ieri un punct de vedere al fratelui bărbatului care este tratat în spital de COVID-19.

„Fratele meu nu a avut niciun simptom, pentru că dacă ar fi avut cel mai mic semn care să îl facă să creadă că poate fi infectat, sigur se autoizola și anunța autoritățile. Luni seară, noi am aflat din surse neoficiale, pentru că nu ne-a informat nimeni că fratele are coronavirus sau că trebuie să facem ceva.Am sunat eu la 112, iar după ce au vorbit și cu mama, pentru că au solicitat să vorbească direct cu ea, i-au spus că nu trebuie să meargă la spital, iar dacă se simte mai rău să sune din nou la 112. Mama avea frisoane, dureri musculare și tuse, iar ei nu au acționat. Eu sper să nu aibă nimic, dar ea a fost în contact direct cu fratele meu. Pe noi ne-au anunțat că trebuie să ne autoizolăm, dar abia după ce am anunțat tot noi la 112, până atunci nimic. Nu ne-a sunat nici de la DSP nimeni”, a menționat bărbatul.

Fratele bolnavului a precizat că situația poate exploda în orice moment în comună și asta pentru că în Bosanci au revenit un număr mare de persoane care erau la lucru în Belgia.

„Starea fratelui meu este una bună acum. Din păcate, a mers primarul (n.r. Neculai Miron) acasă la cumnata mea și a început să țipe la ea. Așa se acționează?! Să mergi cu scandal și cu toate acestea, în loc să vorbească frumos pentru a restabili traseul ca să vadă pe unde a fost, ce a făcut. Nu cred că este un mod bun de lucru. Și să vă mai spun un lucru, din Belgia au venit sute de oameni din Bosanci și pentru că au venit în urmă cu peste două săptămâni nu stă nimeni la autoizolare. Noi informăm oamenii pentru că autoritățile nu fac nimic. Putea primarul să stea de vorbă cu cumnata mea ca să restabilească traseul, dar așa ceva nu s-a întâmplat. Ei sunt neputincioși și nu fac ceva ca să izoleze situația. Vă dați seama că, dacă fratele meu știa că are virusul nu mai mergea la părinți, pentru că ei sunt în vârstă, sau măcar dacă îi spunea cineva că trebuie să stea acasă, el stătea”, a completat fratele bărbatului depistat pozitiv cu coronavirus.

Încă trei cazuri de coronavirus confirmate în județ

Celelalte două cazuri confirmate recent sunt din Cajvana. Este vorba de două persoane care au revenit în țară din Italia. Una din ele a declarat că a stat în autoizolare, iar forma de boală pe care o prezintă este una ușoară. Al doilea bărbat din Cajvana ar fi călătorit cu primul, dar nici acesta nu ar fi în stare gravă.

Toate cele trei persoane au fost transferate la Spitalul de Boli Infecțioase Iași, acolo unde sunt tratate de medici. Tot acolo se află și cel de-al patrulea caz confirmat cu coronavirus în județ, respectiv bărbatul de 71 de ani, din Mălini. Și acesta revenise în țară din Italia.

Mai trebuie spus că alte 7 persoane internate în spitalul din Suceava așteaptă rezultatele testelor pentru a afla dacă sunt sau nu infectate cu COVID-19.