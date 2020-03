Moment greu

Constantin Mutescu, fostul primar al comunei Vicovu de Jos, a făcut o criză diabetică marți seară, când s-a trezit la poartă cu polițiștii care veniseră să-l ducă la pușcărie. Fostul primar nu știa de condamnare și a fost luat prin surprindere de soluție, astfel explicându-se criza diabetică pe care a suferit-o. Puși în fața acestei situații, polițiștii au chemat o ambulanță și l-au transportat pe Constantin Mutescu la Spitalul Rădăuți, unde a stat internat peste noapte și a fost stabilizat. Miercuri, fostul primar din Vicovu de Jos în perioada 2008-2016 a fost dus sub escortă la Penitenciarul Botoșani, acolo unde își va ispăși pedeapsa.

Fostul primar a fost condamnat de magistrații de la Curtea de Apel Suceava la o pedeapsă de 3 ani și 4 luni de închisoare și o amendă penală de 5.000 de lei. Pedeapsa a fost aplicată în felul următor: 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la lipsire de libertate în mod ilegal, 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la lovire sau alte violenţe, 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uzurparea funcţiei, pedeapsa rezultantă fiind de 3 ani şi 4 luni închisoare în regim de detenție.

În același dosar s-au mai dat condamnări și pentru alte persoane, în toate cazurile fiind vorba de pedepse de 2 ani și 6 luni de închisoare, dar cu suspendare sub supraveghere. Persoanele împotriva cărora s-a dat această soluție sunt: Vasile Galan, Ioan Adrian Galan, Ilie Galan, Gheorghe Dorel Calancea și Vasilică Hrihor.

Cum s-a ajuns la aceste condamnări

Aceste condamnări s-au dat în urma unui conflict mai vechi, din iunie 2012, care viza conducerea Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos, care administrează în jur de 350 de hectare de pădure de pe raza localităţii. Totul a degenerat în acte de violenţă şi de intimidare, un bărbat în vârstă de 66 de ani ajungând la spital după ce a fost agresat la ieşirea din primărie, iar câteva ore mai târziu, la adăpostul nopţii, geamurile de la două locuinţe şi de la o maşină fiind sparte. Scandalul a izbucnit în condiţiile în care existau două tabere care încercau să conducă obştea, fiecare acuzându-se reciproc de ilegalităţi şi interese legate de mafia lemnului. În litigiu a fost implicat şi primarul de atunci al comunei, Constantin Mutescu, care a susţinut la acea vreme că el doar a încercat să medieze problema.

Filmul evenimentelor

La finalul lunii iunie a anului 2012 primarul comunei Vicovu de Jos, Constantin Mutescu, a sunat la 112 şi a sesizat că a fost ameninţat în biroul primăriei de localnicul Vasile Chifan, unul dintre preşedinţii obştii. La faţa locului, poliţiştii au constatat că bărbatul de 66 de ani se afla căzut la pământ, pe holul clădirii în construcţie din spatele primăriei, în jurul său fiind în jur de zece persoane. La apariţia echipajului, oamenii au susţinut că persoana căzută la pământ ar poseda o armă cu care l-ar fi ameninţat pe primar. Vasile Chifan a fost încătuşat şi apoi percheziţionat, constatându-se că nu avea nici o armă asupra sa.

Fostul primar a fost acuzat de agresiune

Vasile Chifan, care a ajuns la Spitalul Municipal Rădăuţi cu leziuni costale şi în zona capului produse prin lovire, a susţinut că agresiunea asupra sa a plecat chiar de la primar, care lupta pentru a-l impune la conducerea obştii pe rivalul său, Viorel Pîrghie, consilier local.

Vasile Chifan a declarat: „M-am dus la primărie să depun o cerere. Când am ajuns la secretariat, domnul primar a început să mă facă dobitoc şi să-mi spună că am pistol şi să ies afară. Eu i-am explicat că pistolul este acasă, nu e la mine. Am aşteptat să iau cererea, şi când am coborât pe scări, domnul primar m-a împins pe scări din spate. Jos erau vreo cinci oameni de-ai primarului care au început să mă ia la bătaie”.

Trei dosare penale în urma anchetei preliminare a poliţiei

De cealaltă parte, primarul a susținut că Vasile Chifan a intrat la el în birou pus pe scandal şi l-a ameninţat cu moartea, avându-l ca martor pe un angajat al primăriei. El mai susţinea că nu a făcut decât să încerce să aplaneze scandalul. Cât despre agresorii din holul de la parter, conform primarului, aceştia erau cetăţeni indignaţi de comportamentul agresiv al lui Vasile Chifan faţă de el.

În urma cercetărilor şi a audierilor efectuate, anchetatorii de la Secţia Rurală Vicovu de Jos şi de la Poliţia municipiului Rădăuţi au decis să-i facă dosar penal lui Vasile Chifan pentru infracţiunea de ultraj asupra primarului. Totodată, au fost identificaţi doi localnici care l-ar fi lovit pe Chifan cu picioarele în cap şi în coaste, în holul de la parter, în timp ce victima era căzută la pământ. Este vorba de Vasilică Hrihor şi de Gheorghe Calancea.

Atacuri cu bolovani, în miez de noapte

La câteva ore după acest conflict, în noaptea de joi spre vineri, poliţia a fost sesizată de două fapte de distrugere pe proprietăţile lui Vasile Mutescu (fără legătură de rudenie cu primarul) şi de Ioan Hrihor (fără legătură cu unul dintre agresori). Cei doi erau din tabăra lui Vasile Chifan, bărbatul ajuns la Spitalul Municipal Rădăuţi şi care urmau să fie aleşi în consiliul de administraţie al obştii.

În cazul lui Vasile Mutescu, geamul lateral al maşinii şi un geam al locuinţei au fost sparte cu bolovani.

Vasile Mutescu a declarat: „Am auzit aruncându-se cu bolovani, bubuia tare. Era ora 0.30, am scos un pic capul afară, după perdea, becul de la stâlp nu era aprins şi nu am putut să văd nimic. Am sunat la 112 şi, după ce au venit poliţiştii, am avut curaj să ies afară. Mi-a fost frică să ies înainte, nu ştiu câţi erau şi puteau să mă lovească şi pe mine”.

Aproape concomitent o ploaie de bolovani a spart şi geamurile locuinţei vecinului său, Ioan Hrihor.

„Sunt persoane care vor cu orice preţ să manevreze fondurile forestiere după bunul plac, ca să înceapă cât mai repede exploatarea, să distrugă bunul nostru pe care l-am moştenit prin lege. De la asta a început totul...”, a declarat Ioan Hrihor.

Viorel Pîrghie: „Dacă era vorba de bătaie sau intimidări, îi băteam din 2006, eu nu sunt un sălbatic, domnule”

Vasile Mutescu şi Ioan Hrihor au menționat atunci că în spatele atacului s-ar afla Viorel Pîrghie, care se declară, la rândul său, adevăratul preşedinte al obştii locale, litigiile sale cu cealaltă tabără fiind încă neclarificate total în instanţă.

Viorel Pîrghie a negat vehement orice implicare în aceste acţiuni de intimidare: „Eu sunt legat de obşte din 2006 şi eu de atunci am tot procedat legal, conform statutului şi legilor în vigoare. Din 2006, după cum v-am spus, nu am reacţionat, am fost ameninţat cu pistolul şi am depus plângere la poliţie, am mai fost ameninţat o dată, iar am depus plângere. Am acţionat doar legal. Dacă era vorba de bătaie sau intimidări îi băteam din 2006, eu nu sunt un sălbatic, domnule”.