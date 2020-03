Decizie

Conducerea Casei Județene de Pensii Suceava a anunțat că pentru a preveni răspândirea și infectarea cu noul coronavirus, au fost luate o serie de măsuri pentru a restricționa accesul publicului în incinta acestei instituții. Directorul Casei de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, a declarat că din motive de siguranță medicală instituția pe care o conduce a suspendat activitatea de audiențe începând de ieri, 11 martie, și până pe 31 martie 2020, urmând ca în funcție de evoluția situației la nivel național să fie anunțate și alte decizii. Constantin Boliacu a spus că pentru public au fost suplimentate numerele de telefoane de contact, acestea fiind afișate pe site-ul CJP Suceava, alături de datele de contact ale instituției. În ceea ce privește activitatea de relații cu publicul la distanță, Boliacu a spus că aceasta se va desfășura prin alocarea unui număr suplimentar de telefoane de contact și personal care să răspundă solicitărilor persoanelor. De asemenea, această activitate se va desfășura pe toată durata zilei de lucru, respectiv zilnic între orele 08.00 – 16.30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, iar de luni până vineri, informațiile solicitate de petiționari vor fi oferite telefonic pe toată durata programului de lucru.

Constantin Boliacu a spus că măsurile precizate anterior nu se aplică pentru depunerea, respectiv ridicarea de documente de la sediul CJP Suceava, solicitarea ajutoarelor de deces, activitatea de expertiză medicală, eliberarea de adeverințe privind stagiul de cotizare, precum și eliberarea de formulare necesare în UE sau alte situați excepționale și urgente. El a subliniat că pentru aceste situații de excepție, în cadrul Casei de Pensii Suceava au fost luate mai multe măsuri minimale, prima dintre acestea fiind accesul controlat al numărului de persoane în spațiile închise ale instituției. Astfel, Constantin Boliacu a spus că accesul publicului va fi controlat, în sensul că la fiecare ghișeu se va permite accesul, pe rând, a doar două persoane. Printre măsurile luate de Casa de Pensii Suceava se mai numără și suspendarea activității de relații cu publicul în zilele de joi și vineri, la sediile din Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, achiziționarea de materiale dezinfectante, pentru personalul propriu al instituției, cât și pentru persoanele care se prezintă și au acces în spațiile comune ale instituției, achiziționarea de măști protectoare pentru personalul care are o relație directă cu publicul. Constantin Boliacu a dat asigurări că toate solicitările și cererile formulate de persoanele care se prezintă la sediul CJP Suceava vor fi soluționate cu celeritate și operativitate.

Programările la permise și înmatriculări se fac doar online până la sfârșitul lunii

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor a informat printr-un comunicat că în perioada 11-31 martie 2020, pentru evitarea aglomerării de persoane la sediile serviciilor teritoriale și a prevenirii răspândirii COVID-19, activitățile specifice de înmatriculare și preschimbare a permiselor de conducere se soluționează exclusiv în baza unei programări online. Programările vor fi făcute pe site-ul oficial al instituției la adresa www.drpciv.ro, secțiunea programări online. În comunicatul primit se specifică în continuare că:

”Pentru operațiunile care nu se regăsesc la Secțiunea Online – pasul 2, vă

rugăm să consultați site-ul Instituției Prefectului din județul dumneavoastră și

să respectați cu strictețe indicațiile personalului de la ghișee. Accesul în incinta sediilor serviciilor publice comunitare va fi permis doar titularilor, după caz persoanelor mandatate/delegate, în baza programărilor online și a actului de identitate în original. Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului. Pentru desfășurarea în condiții normale a activității contăm pe înțelegerea dumneavoastră.”

Relațiile cu publicul la Finanțele sucevene se vor desfășura doar în spațiul Ghișeului Unic

Finanțele sucevene au transmis că recomandarea ANAF pentru cetățeni, pentru această perioadă, este folosirea metodelor de comunicare la distanță cu unitățile fiscale. De asemenea, pentru a preveni răspândirea coronavirusului, relațiile cu publicul în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava se vor desfășura doar în spațiul Ghișeului Unic din cadrul instituției. Astfel, accesul publicului va fi permis doar pe intrarea de la Trezorerie, iar pentru orice problemă care trebuie rezolvată se va solicita prezența unui specialist din cadrul instituției în incinta Biroului Unic.

Pe de altă parte, Finanțele sucevene au reamintit că obligațiile fiscale se pot îndeplini utilizând metode de comunicare la distanță. Astfel, pentru depunerea declarațiilor fiscale, ANAF și Ministerul Finanțelor oferă mai multe servicii electronice. Primul dintre acestea este Spațiul Privat Virtual (SPV), disponibil pe site-ul Agenției, www.anaf.ro. Un alt serviciu este depunere on-line a documentelor, informații suplimentare putând fi obținute pe site-ul Agenției, la următorul link: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/declaratii_electronice/Inf_depunere_persoane_fizice. Declarațiile se depun prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, utlizând certificate digitale calificate. De asemenea, formularele sau declarațiile fiscale care nu se pot transmite pentru moment electronic pot fi transmise de contribuabili și prin fax sau servicii de curierat.

Finanțele sucevene au amintit că datele de contactale unităților fiscale sunt disponibile la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm

În același timp, pentru efectuarea plăților, contribuabilii au la dispoziție mai multe servicii oferite de terți, respectiv Internet banking și site-ul www.ghiseul.ro. Finanțele au mai transmis că informații generale în domeniul fiscal și IT se pot obține prin apelarea unui call-center la numărul de telefon 031.403.91.60. În situația în care contribuabilii au nevoie de informații în scris acestea se pot obține în două situații distincte. Pentru contribuabilii înscriși în Spațiul Privat Virtualinformațiile se pot obține prin intermediul Formularului de contact disponibil în acest serviciu. În acest caz se pot obține informații generale în domeniul fiscal și IT precum și informații privind situația fiscală proprie. Pentru contribuabilii care nu sunt înscriși în Spațiul Privat Virtual, informațiile generale în domeniul fiscal și IT se pot obține prin intermediul Formularului de contactde pe site-ul ANAF.

De asemenea, contribuabilii pot obține noutăți legislative în domeniul fiscal prin accesarea serviciului Buletin informativ fiscalce este disponibil în Spațiul Privat Virtual și pe site-ul Agenției. Contribuabilii pot solicita ANAF și comunicarea de materiale informative în domeniul fiscal pe adresa de e-mail proprie, prin transmiterea unei solicitări în acest sens prin intermediul Formularului de contact, serviciu disponibil atât în Spațiul Privat Virtual, cât și pe site-ul instituției.