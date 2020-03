Tragic

O femeie în vârstă de 58 de ani, care lucra ca infirmieră la Spitalul municipal Rădăuți de mai bine de 15 ani, a murit în condiții tragice, luni seară, după ce a căzut pe scara care coboară într-un beci, în curtea interioară a unității spitalicești. Femeia s-a lovit extrem de violent la cap, de o suprafață dură, suferind un traumatism cranian sever deschis, care a condus la deces, în ciuda preluării imediate de către colegi și a manevrelor de resuscitare.

Luni seară, aproape de ora 20.00, Poliția municipiului Rădăuți a fost sesizată telefonic de faptul că o infirmieră a căzut pe scări, în curtea spitalului, și a suferit leziuni grave.

În scurt timp a fost sesizată și conducerea Spitalului Rădăuți.

Femeia în vârstă de 58 de ani intrase de serviciu în jur de ora 19.00 și urma să lucreze în tura de noapte.

Din primele cercetări ale poliției a rezultat că femeia s-a deplasat în curtea spitalului, spre spațiul amenajat special pentru depozitarea deșeurilor periculoase, iar în momentul în care a ajuns în dreptul căii de acces către subsolul spitalului, a căzut de la o diferență de nivel de aproximativ 2,20 metri, pe o suprafață plană, din beton, suferind leziuni cumplite la cap.

La fața locului au ajuns și inspectori de muncă, care au demarat și ei propriile cercetări.

Managerul Spitalului Rădăuți: ”S-a deplasat în curtea interioară a spitalului din motive necunoscute”

Managerul Spitalului municipal Rădăuți, Traian Andronachi, a precizat că ancheta internă demarată imediat a scos în evidență că femeia de 58 de ani nu avea ce căuta în acea zonă, conform fișei postului.

”După ce am fost sesizat, am ajuns în zece minute la spital, unde în prezența lucrătorilor de poliție am participat la cercetarea la fața locului. Ca urmare a verificărilor preliminare efectuate se pare că angajata Spitalului municipal Rădăuți a părăsit locul de muncă, în speță Compartimentul primiri urgențe, conform imaginilor de pe camerele de supraveghere, și s-a deplasat în curtea interioară a spitalului din motive necunoscute, unde se pare că a alunecat în timpul deplasării și a căzut pe scara care coboară în beciul tehnic al clădiri”, a precizat Andronachi, care și-a exprimat regretul profund pentru cele întâmplate.

Femeia nu avea voie să părăsească compartimentul de urgențe, conform fișei postului, susține conducerea spitalului

El a subliniat că femeia nu avea voie să părăsească compartimentul de urgențe, conform fișei postului, iar la ora tragediei camera de deșeuri, spre care s-ar fi putut îndrepta, era închisă. De altfel, din imagini nu rezultă că aceasta ar fi avut ceva în mână, cu care să se îndrepte spre camera de deșeuri.

Zona în care s-a produs tragedia este în șantier, fiind în derulare un proiect masiv de construcții prin supraetajare.

”Zona este marcată, din datele pe care le am se pare că existau toate aceste marcaje și semne care trebuiau să fie aplicate de instituție, respectiv de persoana responsabilă cu securitatea și sănătatea muncii”, a mai precizat Traian Andronachi.

Ce au stabilit în cadrul anchetei preliminare inspectorii de muncă

Romeo Butnariu, șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, a făcut și el câteva precizări rezultate din cercetarea preliminară:

”Din primele cercetări rezultă că angajata de 58 de ani, în timp ce se deplasa prin curtea interioară a unității medicale, într-o zonă slab iluminată, s-a împiedicat de o bordură și a căzut la intrarea într-un beci de la o înălțime de aproximativ 2 metri, suferind leziuni în zona capului. Inspectorii de muncă continuă cercetările, pentru a se stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului și cine este responsabil de producerea acestuia”.

Polițiștii au deschis și ei, conform procedurilor, dosar penal, și continuă cercetările.

Având în vedere că este vorba de un accident de muncă mortal, ancheta se va desfășura sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

Femeia de 58 de ani are doi copii, un băiat și o fată, cea din urmă lucrând ca asistentă tot la spitalul din Rădăuți.