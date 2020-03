Licitație

Delegarea pe cinci ani de zile a gestiunii sistemului de iluminat public din municipiul Suceava a atras atenția a opt firme din țară, dar și de pe plan local, care, în diverse forme de asociere, au depus oferte la licitația organizată de primărie.

”Este un contract în valoare de 11,75 de milioane de lei, pentru întreținere, mentenanță, realizare iluminat festiv, montare-demontare, asistență tehnică atunci când sunt evenimente culturale, modernizare și extindere rețele de iluminat public. Este o bătălie destul de mare, s-au depus patru oferte, încât cu siguranță va fi adjudecată licitația. Sperăm să avem parte de un ofertant bun, care să gestioneze corect serviciul de iluminat public”, a precizat primarul Sucevei, Ion Lungu.

Cele patru oferte au fost depuse de:

SC Elba Com SA Timișoara Flash Lighting Services SA București, cu Loial Impex SRL Suceava subcontractant Euro Audit Service SRL Târgoviște – SC General Meel Prahova SC Urbioled SRL Iași cu Electroaxa din Suceava subcontractant și Electriclight SRL din Vrancea terț susținător.

Edilul sucevean a adăugat că atribuirea în gestiune a acestui serviciu este obligatorie, fiind impusă de către Curtea de Conturi, de când a fost în control.

”Este normal, dar noi nu am delegat acest serviciu pentru că am fost în faza de modernizare. Anul trecut s-a finalizat proiectul de modernizare și am demarat procedurile de delegare a gestiunii”, a menționat Ion Lungu.

Serviciul de iluminat public din Suceava include iluminatul stradal rutier și pietonal, pe cel arhitectural, ornamental și ornamental festiv.