Bună ziua. Mă numesc Vlad Luchian și vă solicit respectuos să-mi oferiți un drept la replică în cazul articolelor din ultima perioadă care mă vizează pe mine și societatea pe care am administrat-o în ultimii doi ani. Datorită conceptului că problemele de genul acesta se rezolvă în instanță am ezitat să vă trimit până acum acest mail însă consider că este vital deoarece imaginea mea a fost atacată constant în ultima perioadă si până când se va pronunța Tribunalul poate dura. Așadar aș dori să expun, cu dovezi, susținerea nevinovăției mele în acest dosar.

Produc mobilier încă din anul 2009 ca administrator al unei firme care a fost radiată din motive obiective iar după aceea, în 2017, am preluat o societate mai veche a mamei mele, respectiv Sc Elinger. Pentru că aceasta nu mai era folosită și îmi era mai ușor să îmi continui activitatea.

Aș dori pe rând să justific cele patru capete de acuzare după cum urmează.

Doamna procuror a considerat înșelăciune faptul că pe o perioadă de aproximativ trei ani au fost anumite întârzieri sau restituire de avans susținând că eu nu aveam dreptul legal să folosesc acea societate. Vă expun două dovezi absolut clare că am avut dreptul să administrez această societate din momentul când am hotărât să lucrez pe ea mobilier. Una este împuternicirea mamei mele, care nu trebuie neapărat să fie notarială și cealaltă tot faptul că am fost împuternicit pe cont altfel nu aveam cum să am acces la el. Bineînțeles că polițistul de caz nu a ținut cont de această dovadă foarte importantă care de fapt anulează acuzația de înșelăciune.

De asemenea a menționat că în atelierul nostru nu exista posibilitatea confecționării mobilierului, neavând utilaje performante. O altă aberație, dacă pot să-i spun așa. Nu ești obligat ca și producător de produs să îl confecționez de la zero sau să trebuiască să-l faci tu. Nici nu ești obligat să-i spui clientului cât la sută din produs este al tău și cât este subcontractat.

Acuzația numărul doi - SPĂLARE DE BANI. Ținând cont că v-am expus dovezile mai sus că am folosit societatea perfect legal acele retrageri din cont au fost perfect legale. Așadar nu poate fi vorba de spălare de bani niciodată.

Acuzația numărul 3 EVAZIUNE FISCALĂ. Prefer să se pronunțe instanța deoarece este posibil să fi avut nereguli în contabilitate, ca toate firmele, însă niciodată n-am emis facturi în alb sau m-am băgat în ilegalități cu facturi sau deduceri de TVA.

Acuzația nr 4 FOLOSIREA CU REA CREDINȚĂ A BANILOR SOCIETĂȚII.

Este adevărat că de nenumărate ori am făcut plăți cash și am luat foarte multe materiale cu bon fiscal în loc să le iau cu factură. De aici nu apar anumite sume de bani în societate, însă din investigație a reieșit clar că am onorat peste 60 de contracte importante și era logic că nu aveai cum să produci acel mobilier fără materia primă.

Pot să vă expun dovezile absolut clare că am avut colaborare cu firme și că am dus proiecte la bun sfârșit - Benzinăria Socar Roman și am făcut-o si pe cea din Piatra Neamţ. Magazinul de bijuterii Sabrini executat de asemenea de noi.

Nota redacției:

Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a dispus, recent, trimiterea în judecată a lui Vlad Luchian pentru 45 de fapte de înșelăciune, prejudiciul calculat depășind 800.000 de lei.

Ca mod de operare, rezultă din cercetări, Luchian a încheiat contracte de prestări servicii şi facturi fiscale de avans privind executarea de piese de mobilier comandate.

În cele mai multe cazuri, oamenii duşi cu vorba de la lună la lună privind livrarea mobilei au renunţat la ideea de a o mai primi, însă şi-au cerut banii înapoi. Luchian aparent a fost de acord, însă a invocat că nu are cum să le dea banii în câteva zile, pentru că el a făcut deja comenzi şi banii sunt în rulaj.

Vlad Luchian se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o sentință definitivă.