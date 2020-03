De 8 Martie

Primăria municipiului Rădăuți și Casa Municipală de Cultură Rădăuți au pregătit și la începutul acestei primăveri o surpriză de sezon doamnelor și domnișoarelor din municipiul și zona Rădăuți. Mai precis, duminică, 8 Martie, de la ora 18.00, orchestra Casei de Cultură, condusă de profesorul Adrian Șerban, va oferi un buchet de mărțișoare muzicale, cu ocazia sosirii primăverii, dar și a zilei de 8 Martie, Ziua Femeii.

În program se regăsesccunoscute melodii de muzică clasică, muzica ușoară din repertoriul românesc și internațional, precum și muzică veche românească, cu un repertoriu de la „Traviata” lui Giuseppe Verdi, la „Dans ungar” de Johannes Brahms sau „Rapsodia Română” de George Enescu, cântece populare mexicane și rusești, ori hituri din anii trecuți. Așadar iubitorii de muzică de calitate vor putea asculta „Kalinka”, „Nopțile Moscovei”, „Tarantella”, „La vie en rose”, „Afro blue”, „My little suede shoes”, „Strangers in the night”, dar și piese ca „Astăzi e ziua ta”, „Da, te iubesc”, „În grădina lui Ion”, „Iubesc femeia”, „Mama, doar mama”, „Drumurile noastre toate”, „Dar-ar naiba-n tine dragoste”, precum și alte șlagăre.

Profesorul Adrian Șerban, conducătorul orchestrei rădăuțene, a precizat: „A devenit deja o tradiție pentru noi ca la debutul primăverii și de Ziua Femeii să oferim un cadou mamelor, soțiilor, fiicelor, prietenelor și celor dragi. Duminică seară vom aborda un repertoriu larg, de la muzică clasică, la cântece de petrecere, repertoriu care cu siguranță va satisface toate gusturile”.

Intrarea este liberă.