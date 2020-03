Critici

Deputatul PSD de Suceava Eugen Bejinariu consideră că politicienii PNL își ascund propriile eșecuri sub o eternă retorică mincinoasă legată de „moștenirea PSD”. Eugen Bejinariu a arătat că pentru partidele de dreapta, competiția între acestea se limitează la agresivitatea cu care, fiecare dintre ele, atacă PSD.

„Activitatea lor politică, platforma electorală a fiecărui partid de dreapta și poziționarea acestora se limitează la diabolizarea PSD-ului, la denigrarea unor persoane, deși uneori chiar și mediocrii noștri sunt mai competenți decât premianții lor. Ei nu pot construi și ascund această neputință prin retorica agresivă legată de ceea ce noi am desăvârșit. Ei nu pot crea prosperitate și ascund această neștiință sub critici deplasate cu privire la ceea ce noi am împlinit. Incompetența lor distruge bunăstarea pe care noi am proiectat-o și distruge binele pentru oameni, atât cât noi am apucat să-l punem în practică”, a declarat Bejinariu.

El a precizat că la fiecare început de an în guvernarea PSD, atât liberalii, cât și USR-iștii lansau avertismente de panică referitoare la programul social-democrat de guvernare și la faptul că nu vor fi bani, „că nu vom reuși să aducem bunăstarea promisă”. „Noi am reușit în fiecare an să generăm creștere economică, să majoram venituri, atât pentru populație, cât și pentru stat, în timp ce am păstrat deficitul. Toate acestea au fost pulverizate în patru luni de o guvernare liberală, ei nu mai reușesc nimic din toate acestea, iar populația a început să simtă apropierea dezastrului”, a spus deputatul PSD de Suceava. El a subliniat că în timp ce politicienii liberali au coborât ștacheta până la limita la care nu mai vorbesc despre autostrăzi, ci se laudă cu studii de fezabilitate, oamenii au început să simtă falimentul politicilor de dreapta. Bejinariu a precizat că pe agenda populației sunt acum îngrijorări legate de valoarea facturii la gaze, de plata ratelor la bancă, de escaladarea cursului de schimb, de năruirea veniturilor lor. „În guvernările PSD oamenii au avut certitudini legate de o viață mai bună și au simțit în propriile buzunare venituri sporite. Guvernarea de dreapta a reușit în numai patru luni să distrugă ideea de progres economic și aspirațiile legate de un trai mai bun al tuturor.

Nominalizarea politicianului liberal, care are mai multe respingeri decât numiri, pentru poziția de prim-ministru ar fi hilară, dacă nu ar fi dramatică. Dacă omul care a îndatorat Romania la sume record în numai patru luni ajunge prim-ministru, românii vor învăța mersul înapoi de la bunăstare la pauperizare”, a declarat Eugen Bejinariu. El a mai arătat că dacă politicienii de dreapta au fost dintotdeauna mai buni la capitolul comunicare, așa cum reprezentanții social-democrației au fost de fiecare dată mai eficienți în actul guvernării.