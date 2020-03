Verdict

Revoltătorul caz prezentat de „Monitorul de Suceava” în urmă cu un, în care prezentam cazul unei femei, acum în vârstă de 77 de ani, căreia ACET i-a facturat o sumă de 32.882,22 de lei, contravaloarea a 6.523 mc de apă, a ajuns la final. Instanțele de judecată care au analizat acest caz au constatat că factura a fost emisă în condiții anormale, motiv pentru care executarea silită demarată de ACET împotriva Auricăi Holca a fost stopată. Decizia instanțelor sucevene este definitivă, iar femeia are de recuperat acum peste 5.000 de lei, bani care i-au fost opriți din pensie pentru a plăti factura uriaşă.

Practic, femeia a fost pusă să plătească apa pe care ar transporta-o un tren format din 96 de vagoane cisternă, un vagon cisternă cu o capacitate de 68 mc.

Cei 6.523 mc de apă ar fi fost consumați de către Aurica Holca în perioada 2014-2018. În fapt, este vorba de pierderi, apă care a intrat în pământ ca urmare a deteriorării şi distrugerii parțiale a unei țevi prin care este alimentată locuința de pe strada Mihai Viteazu a septuagenarei.

Ce au spus judecătorii suceveni

Magistrații care au analizat contestația la executare depusă de Aurica Holca i-au dat dreptate pe linie. „Consumul de 6.523 mc înregistrat pe contorul imobilului şi care nu a pătruns pe instalația de canalizare, ci s-a scurs în pământ, în lipsa altor probleme concludente, nu îi poate fi imputat proprietarului imobilului din moment ce reprezintă o consecință a unei lucrări defectuoase realizate de ACET cu ocazia realizării contorizării”, se arată în motivarea Judecătoriei Suceava.

Nici magistrații de la Tribunalul Suceava nu le-au dat dreptate celor de la ACET şi, pe cale de consecință, le-au respins contestația.

„Considerăm că nu este corect față de consumator ca profesionist/furnizor de servicii publice de alimentare cu apă, să emiți o factură neînsuşită de acesta prin care să îi pui în sarcină nişte consumuri de apă imense cauzate de pierderile de pe rețea (în zona publică) şi să mai pretinzi că acea factură are caracter de titlu executoriu ce constată o creanță certă, lichidă şi exigibilă. De asemenea, considerăm că în calitate de furnizor al unui serviciu public cum este cel în cauză nu se poate să te derobezi de orice obligație punând totul în sarcina consumatorului, ignorându-ți propriile obligații, cum ar fi cea de a interveni de urgență pentru remedierea avariilor apărute în rețeaua de distribuție a apei”, au concluzionat magistrații de la Tribunalul Suceava.

Cum s-a ajuns în această situație absurdă

Istoria acestei facturi uriaşe începe în anul 2013, când reprezentanții ACET au executat lucrări cu fonduri europene. Cu acel prilej, s-a executat un branşament şi pentru locuința din strada Mihai Viteazu, a Auricăi Holca. Muncitorii au montat într-un cămin situat pe proprietate publică, la circa 1,5 metri de gardul locuinței sucevencei, şi bucla de contor şi apometrul, demontând şi anulând totodată vechiul robinet de concesie aflat în vecinătatea gardului ce desparte proprietatea septuagenarei de domeniul public al municipiului Suceava.

Astfel, a fost săpat un şanț de legătură între noul branşament, unde au montat contorul, şi locul unde se afla robinetul de concesie, între cele două echipamente fiind o distanță de 2 metri. După ce a fost demontat robinetul de concesie, muncitorii au astupat cu pământ şi au plecat, numai că lucrarea s-a dovedit una de mântuială. Culmea este că Aurica Holca a fost trecută la sistemul contorizat forțat, în condițiile în care ea prefera să plătească mai departe în pauşal.

„Faptul că nu eu am cerut schimbarea modului de alimentare cu apă, din sistem pauşal în sistem contorizat, cu toate că în pauşal plățile serviciilor de furnizare sunt mult mai mari, este justificat de ideea că, aşa cum s-a demonstrat, necitirea în timp real periodic a apometrului poate duce la evidențierea unor cantități foarte mari de apă pierdută, care, după cum se vede, îmi poate fi imputată mie. Dacă s-ar fi pus accent pe calitatea lucrării şi pe un control periodic nu am fi ajuns aici, mai ales că eu personal nu am cum să efectuez citirea contorului din branşamentul apometrului, acesta fiind amplasat în pământ, iar accesul se face printr-o gură de vizitare în care eu nu pot intra”, a arătat Aurica Holca.

Instalația realizată cu bani europeni a cedat la scurt timp după darea în folosință

Calitatea proastă a lucrărilor avea să se observe la scurt timp după ce noua instalație reparată cu bani europeni a fost dată în folosință. Mai exact, în perioada toamna 2013 - primăvara 2014, imediat după montarea contorului de apă, s-au înregistrat alte pierderi, cel mai probabil în mod similar. La vremea respectivă, Aurica Holca a primit o factură de 833 de lei, pentru plata a 122 mc de apă.

Practic, apa s-a scurs în pământ de la branşament, acolo unde află contorul, şi limita de proprietate a gospodăriei Auricăi Holca, pe o bucată de trotuar care s-a lăsat, aşa cum se poate observa cu ochiul liber.

La vremea respectivă, femeia nu a făcut scandal şi a acceptat să plătească pentru cei 122 mc de apă pe care, în realitate, nu i-a consumat.

Între timp, cum nimeni nu a intervenit pentru a remedia defecțiunea, apa a continuat să se ducă în pământ, şi astfel în perioada 2014-2018 contorul amplasat pe domeniul public şi care nu-i este accesibil septuagenarei a continuat să înregistreze cantități impresionante de apă, respectiv 6.523 mc.

Reprezentanții Primăriei Suceava: „O lucrare defectuoasă a constructorului”

Procesele pe care Aurica Holca le-a câştigat împotriva celor de la ACET au venit şi pe fondul unor răspunsuri ale Primăriei Suceava, ai cărei reprezentanți recunosc că lucrările de pe strada Mihai Viteazu au fost de proastă calitate. Într-o adresă din data de 18 februarie 2019, reprezentanții Direcției Generale Tehnice şi de Investiții dau un răspuns care nu lasă loc de interpretări.

„În urma discuțiilor purtate cu doamna Aurica Holca, am fost informați că branşamentul care alimentează locuința dumneaei nu a fost înlocuit parțial sau total în ultimii cel puțin 30 de ani, nefiind realizată nici o activitate de înlocuire a vechii conducte între limita de proprietate şi consumatorii din imobil cu o alta nouă din PE-HD. Deşi avaria s-a produs pe o instalație care îi aparține, apreciem că pierderea de 6.523 mc reprezintă o consecință a lucrării defectuoase efectuate de constructorul care a realizat contorizarea imobilului”, este concluzia reprezentanților Primăriei Suceava.