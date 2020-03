În anul școlar următor

Carieră prelungită pentru 220 de cadre didactice din județ care, deși au trecut de vârsta pensionării, au solicitat să rămână la catedră și în anul școlar următor.

Cererile de menținere în activitate au fost analizate în cadrul consiliilor de administraţie ale școlilor și, ulterior, în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean (IȘJ) Suceava.

Acordul emis de IȘJ Suceava, în cazul cadrelor didactice care îşi prelungesc activitatea la catedră peste vârsta de pensionare, este valabil doar pentru anul şcolar următor, 2020– 2021.

Au primit acceptul pentru a profesa în continuare cadre de la aproape toate disciplinele, cele mai multe solicitări fiind acceptate pentru învățători (51), educatori (44), chimie (15), educație fizică (14), etc. Două categorii de solicitări, analizate după legislații diferite

60 dintre cadrele didactice care au primit ”ok-ul” de a rămâne titulari și în anul școlar 2020-2021 au peste 65 de ani. O parte au mai beneficiat de menținere în activitate un an sau doi, alții fiind la prima solicitare de menținere la catedră.

Printre cei care au solicitat prelungirea activității la catedră se numără Dumitru Pomohaci – directorul Clubului Copiilor Rădăuți (2020 – 2021 este primul an în care va beneficia de prelungirea activității), Mihail Ciocoiu – directorul CSEI Gura Humorului (primul an la catedră după vârsta pensionării), Ioan Radu – directorul Liceului cu Program Sportiv (primul an de prelungire), insp. de informatică Giorgie Vlad – Colegiul ”Ștefan cel Mare” Suceava (primul an), insp. Laurenție Șpac - Școala ”Al. I. Cuza” Fălticeni (al doilea an), fostul inspector Vasile Monacu și Constantin Scutaru - Colegiul ”Ștefan cel Mare” (al doilea, respectiv al treilea an de prelungire), etc.

Potrivit metodologiei, cadrele care până la 1 septembrie 2020 împlinesc 65 de ani și solicită menținerea în activitate trebuie să îndeplinească o serie de condiții - grad didactic I sau cu titlul științific de doctor, efectuează stagiul minim de cotizare, dovedește competență profesională deosebită, a obținut calificativul “Foarte Bine” și fără sancțiuni disciplinare în ultimii 5 ani școlari încheiați.

Cealaltă listă a cadrelor care vor rămâne în activitate conține 170 de nume de profesoare, cererile acestora fiind analizate după un alt act normativ.

Sunt profesoare care au între 62 și 65 de ani și care pot continua să lucreze în învăţământ până la vârsta de 65 ani, dacă doresc.

Ulterior, după împlinirea celor 65 de ani pot solicita menținerea în activitate pentru încă trei ani.

La începutul lui 2019, Ecaterina Andronescu a modificat un articol din metodologia privind mobilitatea personalului didactic.

Astfel, potrivit legii, „în vederea menținerii în activitate ca titular, cadrele didactice titulare, femei, pot depune atât cerere pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la 65 de ani după împlinirea vârstei standard de pensionare, cât și cerere de menținere în activitate ca titular, în funcția didactică, peste vârsta de 65 de ani”.

Înainte de acest articol, cadrele didactice femei puteau rămâne la catedră până la 62 de ani, vârsta de pensionare, plus încă trei ani prelungire, până la 65 de ani.

Curtea Constituțională a considerat că această prevedere discriminează femeile, drept pentru care, ele pot solicita să lucreze până la 65 de ani, iar după această vârsta să aibă dreptul la încă trei ani prelungire.