Vremea judecății

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au anunțat trimiterea în judecată a unui inculpat cercetat sub control judiciar pentru săvârșirea a nu mai puțin de 45 de fapte de înșelăciune, plus infracțiunile de „spălarea banilor”, „evaziune fiscală” și „folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, în scop propriu”.

Este vorba de un caz despre care Monitorul de Suceava a relatat în mai multe rânduri, în urma plângerilor venite de la clienți, vizat fiind Vlad Luchian, în vârstă de 35 de ani, din Zvoriştea, de la care păgubiții au de recuperat peste 800.000 de lei.

Un amănunt important este că în luna octombrie a anului trecut, Vlad Luchian şi-a deschis o nouă firmă, cu acelaşi profil, tot cu sediul în satul Dealu, comuna Zvoriştea, unde a fost şi Elinger SRL, prima firmă pe care s-au adunat plângerile.

Încheia contracte mari, pentru livrări de mobilier, pe care nu avea cum să le onoreze

Conform anchetei polițiștilor de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, în perioada mai 2017 – septembrie 2019, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, prezentându-se sub o calitate mincinoasă de reprezentant al unei societății comerciale deşi nu avea această calitate, iar societatea a fost o perioadă inactivă şi nu avea angajaţi,a indus în eroare 45 de persoane vătămate cu ocazia încheierii şi executării unor contracte de prestări servicii, prezentându-le ca adevărate, fapte mincinoase (înscrisuri întocmite în numele societății semnate de inculpat), acţiuni întreprinse de inculpat în scopul de a obţine pentru el un folos patrimonial injust în valoare totală de 828.900 de lei, prin folosirea de mijloace frauduloase, pricinuindu-le pagube unui număr de 45 de persoanelor vătămate (persoane fizice și juridice).

Mult tupeu și amânări nesfârșite

Ca mod de operare, rezultă din cercetări, Luchian a încheiat contracte de prestări servicii şi facturi fiscale de avans privind executarea de piese de mobilier comandate.

Bărbatul, rezultă din cercetări, îşi făcea reclamă pe internet şi pe Facebook ca producător naţional de mobilier din PAL şi MDF vopsit, deşi nu avea această calitate.

În cele mai multe cazuri, oamenii duşi cu vorba de la lună la lună privind livrarea mobilei au renunţat la ideea de a o mai primi, însă şi-au cerut banii înapoi. Luchian aparent a fost de acord, însă a invocat că nu are cum să le dea banii în câteva zile, pentru că el a făcut deja comenzi şi banii sunt în rulaj. Practic, alte luni de aşteptare, după care păgubiţii au ajuns să depună şi reclamaţii la Protecţia Consumatorului, respectiv plângeri penale la poliţie. Se poate presupune just că numărul de păgubiţi este şi mai mare, fiind probabil ca unii să fi renunţat după ce şi-au recuperat măcar o parte din bani.

Sechestru pentru recuperarea unui prejudiciu total care se apropie de 1 milion de lei

Cu privire la celelalte infracțiuni, inculpatul, prin retrageri zilnice şi succesive de numerar, de la ITM-uri din Suceava și București, a retras suma totală de 73.807,91 de lei şi a depus sumele de bani astfel retrase în conturile personale deschise la diferite unități bancare, cu scopul de a ascunde sau disimula originea ilicită a acestor sume de bani

Inculpatul, mai arată procurorii, a omis înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor rezultate din activitatea economică în valoare brută totală de 914.225 de lei, rezultând neevidenţierea şi nedeclararea cifrei de afaceri anuală real realizată, având drept scop sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale privind calcularea, înregistrarea, declararea şi plata TVA-ului aferent, au explicat procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

S-a calculat că inculpatul a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 164.776 de lei.

Procurorii au mai subliniat într-un comunicat de presă că în cauză s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare aparţinând inculpatului până la concurenţa sumei de 966.076 de lei.

Cazul concret al unui client purtat cu vorba şi ameninţat cu judecata când a cerut banii înapoi

În luna februarie a anului 2019, un client din Bucureşti a trimis o plângere redacţiei ziarului nostru, în care relata cum s-au derulat evenimentele de la încheierea contractului cu Elinger SRL.

Eugen Sandu a relatat că în martie 2018 a făcut o comandă de mobilă la SC Elinger SRL din comuna Zvoriştea. La data de 16 martie au fost făcute măsurătorile în apartamentul său din Bucureşti (personal de către Vlad Luchian), iar în cursul zilei de 17 martie a fost semnat contractul pentru confecţionarea mobilei, cu scadenţă la data de 26 mai 2018. Două zile mai târziu clientul a virat prin bancă un avans de 11.500 de lei către Vlad Luchian, din totalul de 16.500 de lei care reprezenta contravaloarea totală a contractului.

”În luna iunie, după repetate amânări din varii motive, întârzieri sau nereguli la piesele de mobilier, Vlad Luchian, administratorul firmei care a venit la măsurători, a decis din senin că e mai bine pentru dumnealui să ne dea banii înapoi, căci mobila nu o mai aduce înainte de mutarea noastră în apartament, pe 7 iulie 2018. Noi aveam nevoie de mobilă, nu de bani, cu atât mai mult cu cât în ziua mutării în casa nouă, cu un bebeluş de câteva luni, casa era goală şi noi eram cu sacii plini de lucruri în mijlocul casei. La data de 21 septembrie 2018, după alte amânări şi minciuni, am reuşit să ajungem la Vlad Luchian prin intermediul unei cunoştinţe din Suceava. În urma discuţiei avute cu administratorul, am reuşit să obţinem de la el 2.500 de lei, în tranşe de 500 şi apoi 2.000 de lei. Restul de 9.500 de lei a spus că nu îi vom mai vedea niciodată, că nu are nimeni ce să-i facă, ba mai mult ne ameninţa cu judecata dacă nu îl lăsăm în pace.”

Procesul în care va fi judecat Vlad Luchian este înregistrat pe rolul Tribunalului Suceava. Printre părțile civile este și ANAF-ul, iar Elinger SRL, firma care apare în contracte, este partea responsabilă civilmente.

Vlad Luchian se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o sentință definitivă.