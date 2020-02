O nouă față

Ce i-ar putea determina pe elevi să îndrăgească cititul, să se aplece cu plăcere înspre lectură, spre studiu, să petreacă mai mult timp în sala de lectură?

Răspunsul oferit de Școala Gimnazială ”Regina Elisabeta” Rădăuți a fost nu doar unul corect, ci unul primit cu multă deschidere și entuziasm de elevi, profesori și părinți.

Un spațiu de la parterul școlii, nefolosit de ani buni, nereabilitat și fără nici o întrebuințare, însă generos ca dimensiuni, a fost reamenajat și transformat într-o sală de lectură modernă și neconvențională, un spațiu mobilat ”altfel”, decorat cu gust și agreabil.

Prof. Florica Țugulea, directoarea unității, a povestit că „spațiul de care dispuneam nu se preta activităților didactice, nu putea fi transformat într-o sală de clasă și ne-am gândit totuși să-i găsim o utilitate. L-am transformat într-o sală de lectură, am mutat și biblioteca lângă și astfel am creat o zonă nouă, foarte apreciată de elevii noștri. Am fost ajutați de Asociația de Părinți, de oameni de afaceri, de foști absolvenți care au dorit să facă sponsorizări. Cu toții au dat dovadă de foarte mult sprijin și implicare. Profesorul de desen ne-a ajutat în ceea ce privește estetica spațiului”.

A fost reabilitată toată încăperea, zugrăvită, mochetată, au fost cumpărate scaune colorate și confortabile, fotolii tip puf, mobilier nou, au fost montate rafturi decorative, luând forma unui copac, au fost puse decorațiuni etc.

De asemenea, s-au folosit nuanțe cromatice prietenoase pentru a le oferi copiilor un mediu plăcut pentru învățare, dezvoltare și cunoaștere.

Reprezentanții școlii spun să au observat că un design modern și atractiv potstimula progresul elevilor, îi încurajează să exploreze și să participe și le facilitează profesorilor desfășurarea activităților de învățare.

Lucrările de la Școala ”Regina Elisabeta” au fost începute în vara anului trecut, fiind finalizate luna trecută.

”Am finalizat acest spațiu pe care îl dorim special, să îmbie la lectură, la învățare. E un loc în care profesorii își aduc elevii pentru diverse activități, citesc. Mi-am dorit foarte mult să scoatem elevii din sălile de clasă, să le oferim experiențe diverse. Constatăm că a crescut și numărul cititorilor, copiii vin cu carte de acasă sau împrumută de aici, suntem încântați de reacția lor”, a mai menționat prof. Florica Țugulea.

Donație de carte

Directoarea școli a menționat că reamenajarea bibliotecii și a sălii de lectură a venit la pachet cu o donație consistentă de carte, peste 300 de titluri, în cel puțin cinci exemplare fiecare, și colecții.

”Donația a fost foarte importantă pentru noi. Compania Egger ne-a oferit 8.500 de lei pentru cărți, această donație fiind intermediată de către Luca Ciubotaru, un tânăr care ne-a sprijinit foarte mult și care se implică în activități de promovare și încurajare a lecturii. Sunt cărți noi, atractive pentru elevi și vin într-un moment deosebit, când am reușit să dăm și o nouă față spațiului dedicat cărților și lecturii”, a mai menționat prof. Florica Țugulea.