Suporteri înfocați

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Gheorghe Niță și consilierul local sucevean Mihai Flutur au fost liderii galeriei la finala pe care Simona Halep a câștigat-o sâmbătă, la Dubai.

Gheorghe Niță și Mihai Flutur au plecat împreună cu familiile în concediu în Dubai, exact în perioada în care în cel mai mare oraș din Emiratele Arabe Unite se desfășura turneul de tenis din cadrul WTA. Joi seara, după ce Simona Halep s-a calificat în semifinale, și-au cumpărat bilete la meciul din penultimul act al competiției, care urma să se dispute a doua zi. „După ce am cumpărat biletele de pe net, ne-am gândit că nu putem merge cu mâna goală să o susținem pe Simona”, ne-a povestit Mihai Flutur, care a detaliat apoi modul în care s-au pregătit pentru partidă: „Am cumpărat cu 15 euro o lenjerie de pat de culoare albă, am cumpărat și două markere de culoarea neagră și ne-am apucat, în camera de hotel, să improvizăm două bannere. Am întrebat ghidul, un bărbat plecat din Bacău de 19 ani, de unde putea cumpăra steaguri cu România. A fost extraordinar omul, s-a oferit să ni le aducă pe ale lui, de acasă, și a făcut 40 de kilometri special pentru asta”.

Pe unul dintre bannere au scris, cu majuscule, „Suceava”, iar pe celălalt, evident, nici nu se putea altfel, au scris „Bucovina”. La semifinală, Gheorghe Niță și Mihai Flutur, împreună cu familiile lor, în total opt persoane, și-au făcut simțită din plin prezența, mobilizându-i pe ceilalți români din arenă și făcând-o pe Simona Halep să spună că „este imposibil să nu câștigi cu așa o galerie”. De-a lungul semifinalei, Gheorghe Niță a „convertit” mai mulți localnici, aflați în tribune, în suporteri ai Simonei, iar la finală, după „evoluția” din ziua precedentă, grupul lui Gheorghe Niță și Mihai Flutur a fost cel care a dat tonul scandărilor de încurajare pentru sportiva noastră. De altfel, bannerele afișate de ei au fost remarcate de operatorii televiziuni care a produs transmisia, precum și de cei care au comentat meciul pentru postul care a transmis partida în țara noastră.

După victoria Simonei, la capătul unui meci spectaculos și electrizant, Mihai Flutur ne-a spus că „a fost o șansă unică pentru noi, ceva extraordinar. Cred că o dată în viață te întâlnești cu așa ceva”.

(T.A.)