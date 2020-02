Decizie

Jurnalistul sucevean Dinu Zară a anunțat că a luat decizia de a demisiona din USR Suceava, la doar trei săptămâni după ce s-a înscris în acest partid, el fiind desemnat, în urma unui scrutin intern, să candideze pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava. Demisia lui Dinu Zară din USR vine și după ce acesta s-a înscris în cursa internă din partid pentru desemnarea candidatului pentru funcția de primar al Sucevei.

„Au trecut trei săptămâni de când am acceptat invitația de a mă înscrie în USR. Am fost întâmpinat cu entuziasm de o echipă minunată. Sunt oameni cu care împărtășesc aceleași idealuri, principii și valori privind lupta pentru o schimbare în bine a comunității. Dar timpul mi-a arătat că am estimat greșit impactul pe care asumarea unui rol politic îl va avea asupra mea în plan personal. În viață nu reușim să luăm întotdeauna cele mai bune decizii. Important este să le corectăm pe cele eronate”, a declarat Dinu Zară.

El a spus că și-a anunțat deja colegii din USR că renunță la nominalizarea pentru candidatura la funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, dar și că demisionez din partid. „Le mulțumesc pentru această perioadă frumoasă și le urez succes. Sunt convins că vor desemna cea mai bună echipă pentru a-i convinge pe suceveni că sunt o alternativă reală la vechea clasă politică”, a spus jurnalistul sucevean. Dinu Zară a arătat că pentru el nici o funcție și nici un beneficiu nu compensează sacrificiile pe plan personal și familial. „Sunt oameni care și-ar vinde chiar și sufletul pentru a ajunge într-o astfel de poziție. Nu fac parte din această categorie. Nu vânez funcții sau beneficii și nu mă amăgește mirajul puterii. Mai important pentru mine este să fiu împăcat cu mine însumi, curat în fața propriei conștiințe, liniștit și fericit”, a precizat Zară.

El a declarat că nu am văzut niciodată asumarea unui rol politic sau ocuparea unei funcții publice ca pe un scop în sine, ci ca un mijloc prin care să contribui în mod real la o schimbare în societate. „Renunț la componenta politică, dar nu renunț la luptă. Sunt și voi fi un spirit liber și nu voi fi niciodată încorsetat de sistem. Am început demersurile pentru a înființa o organizație civică, apolitică și independentă, împreună cu oameni care îmi împărtășesc idealurile, valorile și principiile pe care le-aș fi promovat în politică”, a declarat Dinu Zară. El a mai adăugat că această organizație civică va milita pentru transparentizarea activității instituțiilor publice, pentru participarea activă a cetățenilor la actul administrativ, pentru dezbateri publice reale în comunitate, va monitoriza activitatea demnitarilor, aleșilor și instituțiilor publice și va sancționa derapajele și abuzurile, dar va propune și soluții concrete.