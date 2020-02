Îmbolnăviri

Patru unități de învățământ din județul Suceava au suspendat parțial cursurile din cauza absențelor numeroase cauzate de infecțiile respiratorii sau gripă, informează Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava are confirmate trei cazuri de gripă la clasa I C, pentru această grupă hotărându-se suspendarea cursurilor între 18 și 21 februarie. În clasa I C învață 36 elevi.

Unitatea școlară menține suspendarea și la clasa a VI-a B, unde învață 30 elevi.

De asemenea, la Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava au fost confirmate trei cazuri de gripă la clasa a V-a, 27 elevi. Suspendarea cursurilor la această clasă are loc în perioada 18 - 21 februarie.

Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava suspendă cursurile la clasa I C, 23 elevi, din motive de absenteism cauzat de infecții respiratorii, în perioada 17-18 februarie.

Școala Gimnazială Todirești are confirmate patru cazuri de gripă la clasa pregătitoare (16 elevi). Suspendarea cursurilor la această grupă este stabilită în perioada 18-19 februarie.

Statistici privind îmbolnăvirile

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava a informat că numărul cazurilor de gripă și infecții respiratorii este în scădere.

Astfel, în săptămâna 10 – 16 februarie au fost diagnosticate 94 cazuri de gripă, în scădere față de săptămâna precedentă, când au fost 107. Din numărul total de cazuri, au avut nevoie de internare 45 de persoane, mai puțin față de 47, din săptămâna anterioară.

Infecții acute ale căilor respiratorii superioare au fost 2.625, mai puține decât în săptămâna 3 – 9 februarie, când au fost 3.136, arată cele mai recente date ale DSP Suceava.

Internări au fost 71, în timp ce în săptămâna precedentă au fost 62.

Cât privește cazurile de pneumonii, în săptămâna 10 – 16 februarie au fost înregistrate 815 cazuri, cu unul mai mult față de săptămâna trecută.

Au fost 114 cazuri internate, iar între 3 și 9 februarie au fost 152 de internări.

Din fericire, în acest sezon rece, în județul Suceava nu a fost înregistrat nici un deces din cauza gripei.