Diaspora

Pe 15 și 16 februarie, la Londra a avut loc Balul Românilor din Anglia, ediția a II-a, eveniment la care au fost invitați mai mulți artiști suceveni. Balul a fost organizat de familia Mirela şi Ştefan Maxim, doi bucovineni inimoşi care reuşesc an de an să-i unească pe românii care trăiesc pe pământ londonez şi nu numai, într-o sărbătoare a voioşiei şi bunului-gust, familie care organizează an de an și „Seara costumului popular”, la Londra. Invitați speciali ai evenimentului au fost Taraful sucevean Florin Mucea, interpreții Alexandru Brădățan și Adriana Bucevschi. Am aflat de la organizatori că, inițial, a fost programat un singur bal, pe 15 februarie, dar pentru că au fost cereri foarte multe s-a organizat, a doua zi, pe 16 februarie, Balul Românilor din Anglia (partea a doua). În cele două seri de spectacol, s-au adunat peste 300 de persoane, oameni care au petrecut românește, au cântat și dansat românește, au gustat din bucate românești (din meniu nu au lipsit sărmăluțele și ciorba rădăuțeană), s-au bucurat de momente deosebite, alături de artiștii din țară.

După cum ne-a spus Florin Mucea, fiul regretatului rapsod Vasile Mucea, coordonatorul tarafului sucevean, „programul balului de la Londra a fost deschis cu piesa <Noi suntem români>, moment în care toată sala s-a ridicat în picioare și a cântat împreună cu artiștii. Tricolorul românesc a stat și el la loc de cinste. Urmează să avem și alte evenimente, de această dată în țară, Balul Primăverii, la Iaslovăț, pe 22 februarie, unde toată lumea este invitată să poarte costum popular, și Balul Lăsatului de Sec la Moldovița, pe 29 februarie”.