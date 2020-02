Educaţie

Sute de profesori au participat vineri, 14 februarie 2020, la Muzeul Bucovinei Suceava, de Ziua Tuturor Inimilor, la Conferinţa „Siguranţă și nonviolenţă în mediul școlar”. Evenimentul face parte din oferta activităţilor metodice a Inspectoratului Școlar Judeţean Suceava (IȘJ), educaţie permanentă, la care participă coordonatorii comisiilor de prevenire a violenţei, directori, coordonatori de proiecte și programe educative din judeţul Suceava. „Termenii cheie folosiţi în cadrul conferinţei au fost climat educaţional, stare de bine, armonie, comunicare nonviolentă, parteneriat, bune practici, respect, familii fericite, PAB-Patrula Antibullying), dar și formula fericirii sau găsirea Ikigai-ului personal. Împreună facem lumea mai bună”, au precizat organizatorii.

Oficialităţi, coordonatori ai comisiilor de prevenire a violenţei, directori, coordonatori de proiecte și programe educative din întreg judeţul Suceava au împărtășit preocuparea pentru siguranţa și starea de bine a copiilor și tinerilor din școli, bucuria participării alături de mii de copii în Campania RESPECT, surpriza redescoperirii fascinaţiei jocului și câteva zeci de metode și instrumente de educaţie nonformală pentru dezvoltare sustenabilă și ecologie socială.

„În urmă cu ceva vreme (2015, mai precis) lansam în judeţ o provocare colorată, un scut de apărare sub forma unei umbrele ce poartă culorile vizibile ale curcubeului (culori descoperite de întemeietorul fizicii moderne Sir Isaac Newton, explicând fenomenul optic al descompunerii luminii care se manifestă prin apariţia pe cer a unui spectru de forma unui arc colorat atunci când lumina puternică a soarelui se refractă în picăturile de apă din atmosferă). A fost o dorinţă de a conștientiza nevoia unei campanii care să prevină, înainte de a vindeca, care să aducă împreună toleranţa, comunicarea, gestionarea emoţiilor, responsabilitatea și luarea deciziilor pentru acel climat de siguranţă necesar și benefic în școală și în afara ei. Așa a apărut campania RESPECT – un fenomen de prevenţie, vizibil, a violenţei în mediul școlar, din judeţul Suceava, în care se regăsesc componentele: Responsabilitate. Educaţie. Siguranţă. Prevenţie. Emoţii. Comunicare. Toleranţă. Da! RESPECT este un fenomen al prevenţiei violenţei în judeţul Suceava exprimat prin acţiuni cu sens, creativitate, inovare didactică, pasiune, muncă și efort conjugat școală – familie – comunitate”, susţine Tatiana Vîntur, inspector școlar pentru educaţie permanentă (IȘJ Suceava).

Barometrul Reușitei Școlare

Agenda zilei de vineri a fost plină, cu multe expuneri, din care participanţii au avut multe de învăţat.Tot în cadrul evenimentului de vineri a fost lansat și caietul metodic Barometrul Reușitei Școlare Nr.36/2020 ”Siguranţă Și Nonvilenţă” (Colectiv de redacţie: Coordonator - Tatiana Vîntur, colaboratori - Grigore Bocanci, Ioana Dumitru Puiu, Daniela Ceredeev, Liuţa Jucan. Desen copertă: Burdujoc Francesca Erika, Pîrvu Ana – Maria, Cervinschi Iosua - Școala Gimnazială ”Constantin Morariu, Pătrăuţi”, profesor coordonator Raluca – Maria Toader).

Inspectorul școlar pentru educaţie permanentă Tatiana Vîntur a declarat că această conferinţă, „Siguranţă și nonviolenţă”, s-a desfășurat „sub semnul iubirii de semeni, sub semnul dragostei faţă de copii, motiv pentru care pe lângă intervenţii punctuale ale invitaţilor și participanţilor am adus în atenţie <Algebra fericirii>, de Scott Galloway. Fiecare are propria formulă a fericirii a cărei reprezentare este o curbă <smile>, crescătoare la începutul călătoriei în viaţă, descrescătoare la mijlocul existenţei și din nou crescătoare în partea maturităţii, etapă de conștientizare a lucrurilor mici cu însemnătate mare. De asemenea, pentru diversitate am considerat util modul de viaţă <IKIGAI>, de Ken Mogi, sau <fericirea de a fi mereu ocupat>. Pentru mine a fost o bucurie să împărtășim strădaniile și reușitele unor acţiuni, ce au la bază RESPECT-ul, cu oameni creativi și deschiși spre învăţare, pentru sine și pentru ceilalţi”.