Decizie

Doi tineri care cultivau canabis pe care intenţionau să-l vândă pe piaţa suceveană vor trebui să muncească gratuit pentru comunitatea din care fac parte. Un judecător de la Tribunalul Suceava a considerat că Mihăiţă-Gheorghiţă Buzec şi Şerban Lazăr, ambii de 23 de ani, din Frătăuţii Noi, trebuie să presteze „muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria comunei Frătăuţii Noi sau Primăria municipiului Rădăuţi, pe o perioada de 100 zile, afară de cazul în care datorită stării de sănătate nu poate presta această muncă”.

În plus, judecătorul a dictat şi condamnări. Mihăiţă-Gheorghiţă Buzec a primit 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „trafic de droguri de risc” în modalităţile „cultivării, procurării, deţinerii, punerii în vânzare şi vânzării de droguri de risc, fără drept”, 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „şantaj”, respectiv 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, fără drept”. Pedeapsa finală este de 2 ani, 7 luni şi 10 de zile închisoare cu suspendare sub supraveghere.

În cazul lui Şerban Lazăr, magistratul de la Tribunalul Suceava a pronunţat o condamnare de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „trafic de droguri de risc” în modalităţile „cultivării, procurării, deţinerii, punerii în vânzare şi vânzării de droguri de risc, fără drept”, respectiv 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „şantaj”. Pedeapsa finală este de 2 ani şi 6 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere.

Soluţia Tribunalului Suceava nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Suceava.

Poliţiştii au găsit la percheziţii patru plante ajunse la maturitate

La data de 1 aprilie 2019, poliţiştii specializaţi de la Serviciul Antidrog din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava s-au sesizat despre faptul că pe raza comunei Frătăuţii Noi sunt cel puţin doi tineri care încearcă să înfiinţeze o cultură de canabis, urmărind obţinerea de fragmente vegetale, apte pentru a fi valorificate clienţilor.

Din cercetări a rezultat că Mihăiţă Buzec şi Șerban Lazăr au procurat, de la finele anului 2018, canabis din surse necunoscute şi l-au vândut cu preţul de 50 de lei gramul mai multor consumatori, prin intermediul unui minor.

Anchetatorii aveau deja date că aceştia au o cultură de canabis, astfel că au acţionat la momentul oportun.

Pe 18 iulie 2019 în acest caz s-au efectuat percheziţii, ocazie cu care de la locuinţa lui Mihăiţă Buzec au fost ridicate patru plante de culoare verde ajunse la maturitate cu caracteristici asemănătoare plantelor de canabis. Tinerii cultivaseră mai multe plante de canabis, pe care le-au îngrijit, însă doar cele patru fire au ajuns la maturitate.

Ulterior, s-a certificat că este vorba de canabis, cu o masă netă de peste 220 de grame după uscare. Este vorba de frunze, tulpini şi rădăcini, care în stare naturală au avut masa netă de 750 de grame.

Minorul care le vindea canabisul, şantajat

Ancheta şi monitorizarea efectuată au mai dus la descoperirea unei fapte grave, pentru care răspund acum ambii inculpaţi.

În cursul lunii ianuarie 2019, pentru că minorul care le vindea canabisul nu a mai dorit să continue această afacere periculoasă, cei doi l-ar fi ameninţat cu diverse acte de violenţă atât pe el, cât şi pe membrii familiei sale. Mai mult, minorul le-ar fi dat celor doi diferite sume de bani, pentru ca aceştia să nu pretindă să continue împreună cu ei comercializarea de diferite cantităţi de canabis.

Anchetatorii au mai aflat, în urma percheziţiilor şi a ridicării sistemelor informatice, că Buzec avea gânduri mari de extindere a afacerii, acesta având o discuţie în cadrul căreia era interesat să comande o cantitate de 4 sau 5 kilograme de substanţe.