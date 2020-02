Clarificări

Cazul profesoarei suspectată, vineri, de infecţie cu coronavirus, suspiciune infirmată, din fericire, de analizele de laborator, arată ce efecte poate avea lipsa de comunicare între autorităţile statului, pe de o parte, şi între autorităţi şi cetăţeni, prin intermediul presei, pe de altă parte.

Vineri după-amiază, în jurul orei 14.30, am aflat că este suspectată de infecţie cu coronavirus o suceveancă în vârstă de 33 de ani, profesoară în China, şi care a ajuns în Suceava în data de 1 februarie a.c., cu o cursă de avion Luton - Suceava. Femeia s-ar fi aflat la Spitalul de Urgenţă Suceava şi urma să fie transferată la Clinica de Boli Infecţioase Iaşi, conform procedurilor în caz de suspiciune cu coronavirus. La acel moment, nici una dintre instituţiile care ar fi putut confirma sau infirma informaţia nu a făcut-o, însă în scurt timp în faţa secţiei Boli infecţioase a spitalului a ajuns Autospeciala de Transport Personal şi Victime Multiple, cu echipaj cu costume speciale de protecţie. În jurul orei 16.00, pacienta izolată într-o capsulă specială a fost urcată în ambulanţă şi a plecat spre Iaşi. După plecarea pacientei, medicul-şef al secţiei Boli Infecţioase al Spitalului de Urgenţă "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava, doctor Monica Terteliu, a declarat că femeia s-a prezentat vineri, 7 februarie, la ora 13,00, în ambulatoriul secţiei Boli infecţioase, prezentând o infecţie a căilor respiratorii superioare. Deoarece pacienta a venit din China, era posibil diagnosticul cu coronavirus, astfel încât, potrivit procedurilor, s-au luat imediat măsuri de izolare a ambulatoriului şi de protecţie a personalului care a avut în grijă persoana respectivă. Potrivit medicului, starea generală a pacientei era bună, era subfebrilă, cu rinoree şi tuse productivă. A doua zi, sâmbătă, Ministerul Sănătăţii a transmis un comunicat potrivit căruia probele pacientei, analizate la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, sunt negative pentru noul coronavirus.

În cele aproape 24 de ore de aşteptare a rezultatului analizelor, în spaţiul public toate acuzaţiile s-au îndreptat asupra tinerei care a venit din China din data de 1 februarie, despre care s-a spus că nu a anunţat autorităţile şi a mers la medic abia în 7 februarie, timp în care ar fi putut contamina alte persoane.

„Când a ajuns la Suceava a fost luată imediat în evidenţă, de la controlul paşapoartelor”

Tatăl profesoarei a clarificat ieri lucrurile. Acesta ne-a declarat că fiica lui predă limba engleză de un an şi jumătate în oraşul Kunming, capitala provinciei Yunnan din China, iar anterior a fost timp de trei ani profesoară în Malaysia. Declanşarea epidemiei cu coronavirus în China a dus la închiderea şcolilor până la data de 1 martie şi cum pe 1 februarie era ziua mamei ei, tânăra a decis să-i facă o surpriză şi să vină acasă, la Suceava, pe ruta Kunming – Hong Kong – Londra – Suceava. „Pe aeroport în Hong Kong li s-a măsurat temperatura tuturor celor 800 de pasageri, care au declarat pe propria răspundere că nu au alte simptome. La Londra au ajuns pe aeroportul Heathrow la ora 5.00 dimineaţa şi nu i-a întrebat nimeni nimic. De acolo, fiica mea a plecat la aeroportul Luton, să vină la Suceava. Avea avion după-amiază. În aeroport era curent, era aglomeraţie, dar a încercat pe cât posibil să evite să vină în contact cu oamenii. Când a ajuns la Suceava a fost luată imediat în evidenţă pe aeroport, de la controlul paşapoartelor. A fost chemată într-o cameră separată, unde i s-au luat toate datele de contact. Era a doua pe o listă pe care se mai afla un cetăţean chinez care venise cu câteva zile înainte. Asta a fost tot. Nu ne-a contactat nimeni, nu ni s-a spus nimic în plus. De la aeroport am mers direct acasă şi nici măcar pe fiul meu nu l-am lăsat să vină la noi ”, a declarat tatăl femeii.

Carantină autoimpusă

El spune că acasă au instituit un fel de carantină, nici tânăra, nici părinţii ei nu au ieşit din casă şi şi-au monitorizat zilnic temperatura. Luni, 3 februarie, profesoara a început să aibă uşoară febră şi a luat legătura telefonic cu trei medici specialişti, din oraşe diferite, pe care îi cunoştea, care au apreciat că este vorba de o simplă răceală şi i-au recomandat medicaţia uzuală în virozele respiratorii. „Alte simptome nu a avut, a luat medicamente trei zile, dar temperatura nu a scăzut. Atunci unul dintre medici ne-a sfătuit să meargă la spital. Am mers direct la Boli infecţioase, iar doamna doctor de acolo, aflând istoricul a decis, pe bună dreptate, să aplice toate acele proceduri. La spital am mers direct în izolator. Medicii au procedat foarte corect, iar la aeroport pot să spun că la Suceava au fost mai pregătiţi decât la Londra”, a afirmat tatăl profesoarei.

El a mai spus că, la testele efectuate fiicei sale, a reieşit că aceasta are gripă.

În ceea ce priveşte incidentul din timpul transferului, când unul dintre paramedicii care transportau capsula în care se afla pacienta a alunecat pe rampa autospecialei şi a căzut, tatăl profesoarei a declarat că aceasta i-a spus că nu a simţit nimic; capsula nu a atins pământul, ci a rămas sprijinită pe genunchiul paramedicului care a alunecat, dar nu a dat drumul izoletei în care se afla femeia.

După ce s-a infirmat suspiciunea de coronavirus, pacienta nu a mai fost izolată şi nici personalul medical care o tratează nu mai are nevoie de protecţie specială, aşa cum s-a întâmplat în cazul transferului de la Suceava la Iaşi.

Mai trebuie precizat că procedurile de acum, în cazul persoanelor care vin din China, sunt diferite faţă de cele care erau în vigoare la 1 februarie a.c., în sensul că sunt mai precise. Dacă autorităţile din Suceava ar fi comunicat vineri după-amiază că o persoană care s-a întors din China, autoizolată la domiciliu din momentul sosirii, prezintă de 4 zile simptome respiratorii şi va fi transportată la Iaşi pentru izolare şi testare pentru coronavirus, cazul ar fi fost gestionat mult mai bine din punct de vedere mediatic.