Tipic românesc

În România se poate să fii o dată condamnat pentru înșelăciuni cu termopane, a doua oară trimis în judecată pentru fapte de același gen, dar totuși să continui să activezi în domeniu. Este cazul lui Radu Alexe Ivaș, un sucevean care are la activ condamnări pentru înşelăciuni cu termopane şi care a fost trimis în judecată alături de soţia sa pentru 29 de fapte de acelaşi gen, însă continuă să încheie contracte pentru executare tâmplărie tip PVC, dar și să fie reclamat la Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Suceava, pentru lucrări nefinalizate și tot amânate.

Noi reclamați pentru contracte neonorate

Comisarul-șef adjunct Vasile Latiș, șeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Suceava, a precizat că pe parcursul anului trecut au fost înregistrate 16 plângeri față de noua firmă a lui Ivaș. Dintre acestea, trei vizau lucrări neconforme, iar 13 lucrări neonorate în termen.

Vasile Latiș a arătat că în 90% din cazuri bărbatul a restituit sumele date în avans de reclamanți. A fost și o situație în care a finalizat lucrarea și două în care s-a constatat încetarea amiabilă a reclamației.

La cele 16 plângeri depuse în anul 2019, s-au adăugat alte două recente depuse în debut de 2020, aflate în lucru, deci în total 18 sesizări.

Singura parte bună este că Ivaș le-a restituit banii celor mai mulți dintre cei care l-au reclamat, probabil conștient că situația sa juridică este dezastruoasă. Totuși, numărul mare de plângeri este un indiciu clar al modului în care lucrează acesta. Asta fără să mai luăm în calcul că mulți nu au depus plângeri ori au renunțat la ideea că și-ar mai putea recupera banii.

Magazinul deschis de anul trecut de soții Ivaș este în zona Orizont din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava.

Fără limite

Marea problemă este că un individ trimis în judecată pentru numeroase înşelăciuni cu termopane şi, mai mult, condamnat definitiv pentru fapte similare continuă să atragă sucevenii în afacerile sale. Chiar și dacă acesta ar face acum afaceri sută la sută curate tot nu ar fi normal să activeze în domeniul pentru care a fost condamnat și pus sub acuzare.

Radu Alexe Ivaş este genul de individ care tot timpul dă garanţii că va rezolva problemele, fie că va monta termopanele, fie că va restitui avansul. Exact aceeaşi atitudine o are şi în faţa celor de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor, a poliţiştilor ori a procurorilor care l-au audiat. Şi în trecut, când a putut fi contactat de Monitorul de Suceava, Alexe Ivaş a spus că va rezolva în câteva zile toate problemele şi a dat asigurări că are cele mai bune intenţii.

Soţii Ivaş, judecaţi la pachet pentru înşelăciuni cu termopane

În luna iulie a anului 2019, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a dispus trimiterea în judecată a soţilor Radu Alexe Ivaş şi Mihaela Ivaş pentru înşelăciuni legate de magazinul de termopane pe care l-au avut deschis din anul 2010 în cartierul George Enescu din municipiul Suceava.

Faptele au fost comise în perioada iulie 2010 - octombrie 2015, însă ancheta s-a desfăşurat anevoios. Mulţi păgubiţi au renunţat la despăgubiri când au văzut că anii se scurg, iar plângerile depuse de ei nu au nici o finalitate. Chiar şi aşa, 29 de păgubiţi sunt acum părţi vătămate în procesul cu soţii Ivaş, înregistrat pe rolul Tribunalului Suceava.

Prejudiciul calculat şi reţinut de la cei care au depus plângeri este de 52.214 lei.

Mult tupeu și bătaie de joc

Mihaela Ivaş a fost trimisă în judecată şi pentru evaziune fiscală (prejudiciu de puţin peste 5.000 de lei), dar şi pentru lovire şi alte violenţe, victima fiind una dintre cliente. Mihaela Ivaş este acuzată că pe 15 septembrie 2015, în timpul programului de lucru al agenţiei de pe bulevardul George Enescu, a lovit persoana vătămată peste mână cu un corp dur, după care a apucat-o de mână, a răsucit-o şi a împins-o în afara punctului de lucru. Din mişcare, victima a fost aruncată într-un gard viu şi a căzut pe sol, suferind leziuni care au necesitat 11-12 zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal. Victima este unul dintre păgubiţii care au cerut insistent explicaţii pentru contractul neonorat.

Mihaela Ivaş este acuzată de mai multe infracţiuni decât soţul său, pentru că este cea care apărea în acte ca administrator al firmei şi cea care semna contractele neonorate.

Procurorii au anunţat că nu au fost dispuse măsuri asigurătorii în cursul urmăririi penale, întrucât inculpaţii nu deţin nici un bun mobil sau imobil înregistrat pe numele lor.

Un caz care este greu de uitat este cel a doi bătrâni care locuiau într-un apartament din centrul Sucevei, cărora Alexe Ivaş le-a dat personal jos vechile geamuri, fără a mai monta tâmplăria nouă, plătită de păgubiţi. Până la urmă, ajunşi în prag de iarnă, bătrânii au făcut un împrumut şi au plătit din nou tâmplăria, la o altă firmă.

Condamnaţi pentru ţepe similare date la Câmpulung Moldovenesc

Afaceristul Radu Alexe Ivaş şi soţia sa, Mihaela Ivaş, au fost condamnaţi definitiv pentru fapte de înşelăciune similare comise în 2013, în zona Câmpulung Moldovenesc, după acelaşi mod de operare.

În iulie 2017, Radu Alexe Ivaş a fost condamnat definitiv la doi ani de închisoare cu executare pentru aceste fapte, în timp ce soţia sa a primit un an de închisoare, pedeapsa fiind suspendată sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de cinci ani.

Anterior, Radu Alexe Ivaş a mai fost condamnat la un an de închisoare pentru evaziune fiscală şi sustragere de sub sechestru.