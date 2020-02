Vot

Guvernul PNL condus de Ludovic Orban a fost demis, miercuri, în urma moţiunii de cenzură iniţiată de PSD și UDMR. Moţiunea de cenzură a întrunit 261 de voturi "pentru" și 139 de voturi împotrivă. Pentru demiterea Guvernului erau necesare 233 de voturi ale deputaţilor și senatorilor. Odată cu demiterea Guvernului, deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu va părăsi funcţia de ministru al Culturii. De asemenea, unul dintre primele efecte ale adoptării moţiunii de cenzură este acela că primarii vor fi aleși în urma unui singur tur de scrutin. După votul din plenul Parlamentului, liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat că va avea o discuţie cu președintele Pro România, Victor Ponta, pentru a formula împreună o propunere de premier. „În acest moment este o criză provocată de domnul Orban și PNL. Nu noi am creat această criză. În mod categoric vom avea o propunere de premier. Voi discuta și cu Victor Ponta pentru a avea o propunere comună la Cotroceni și nu avem o problemă în a crea o majoritate”, a spus Marcel Ciolacu după votul de ieri din Parlament. La rândul său, președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că toţi parlamentarii social-democraţi suceveni au votat pentru moţiunea de cenzură prin care a fost demis Guvernul PNL. „Nu ne e frică nici de anticipate și vrem primari într-un singur tur. Iar după afirmaţiile făcute în Parlament, războiul e total cu PNL. Cu siguranţă vom merge cu o propunere de premier, care să ţină cont inclusiv de exigenţa președintelui României”, a spus Ioan Stan.

La rândul său, președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat după votarea moţiunii de cenzură că Guvernul pe care l-a condus a fost judecat de o alianţă parlamentară toxică, „care și-a pierdut de mult susţinerea populaţiei României”. „Guvernul cade în picioare. Suntem mândri de ce am făcut în trei luni. Suntem mândri de faptul că într-o perioadă extrem de scurtă am reușit să reparăm o mare parte din stricăciunile provocate de Guvernările PSD. Noi am căzut pentru că am avut curajul să ne asumăm răspunderea pe un proiect de lege care să adâncească democraţia și care să permită cetăţenilor din fiecare localitate din România să-și aleagă un primar legitim, responsabil care să aibă un plan de dezvoltare, care să crească calitatea serviciilor în comunităţile locale”, a declarat Ludovic Orban, care a adăugat că în curând românii vor fi chemaţi să decidă soarta României.

După demiterea Guvernului prin moţiune de cenzură, președintele României, Klaus Iohannis, va convoca partidele politice la consultări pentru numirea unui nou premier.