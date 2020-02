Replică

Preşedintele Consiliului Judeţean şi al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, i-a transmis liderului social-democraţilor suceveni, senatorul Ioan Stan, să înceteze cu minciuna şi cu dezinformarea populaţiei şi să încerce să facă ceva pentru judeţul Suceava, „pe care guvernarea PSD l-a blocat”.

„În ultima perioadă asistăm la derapaje din ce în ce mai dese ale domnului Ioan Stan, care, cu ipocrizie, aduce în spaţiul public minciuni grosolane, în loc să încerce să facă ceva pentru acest judeţ, un judeţ pe care PSD-ul l-a blocat pur şi simplu. Ultima intoxicare marca Ioan Stan este în legătură cu alocarea unui elicopter SMURD judeţului Suceava”, a spus Flutur. El a arătat că solicitările sale repetate adresate Guvernului, dar în special un răspuns primit recent de la Guvern, semnat de Raed Arafat, arată cât se poate de clar „preocuparea mea” pentru ca judeţul Suceava să primească un elicopter SMURD în zona de munte.

„Este o preocupare pe care am avut-o chiar din primul an al acestui mandat şi acum, în sfârşit, după ce recent am avut o discuţie şi cu Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, am primit asigurări că judeţul Suceava va primi un elicopter SMURD. Apoi, chiar Raed Arafat ne trimite un răspuns prin care este contrazis Ioan Stan. De exemplu, propunerea ca municipiul Câmpulung Moldovenesc să fie punct de operare aeromedicală vine chiar din partea domnului Arafat, pe care Ioan Stan îl invocă într-un comunicat de presă”, a precizat preşedintele CJ Suceava.

Gheorghe Flutur a adăugat că nu se aşteaptă ca Ioan Stan să aprecieze iniţiativele sale şi ale liberalilor, însă declară că ar fi de bun-simţ să înceteze cu ipocrizia, „să înceteze a mai minţi populaţia”. „Lumea ştie foarte bine cum stau lucrurile, se ştie că guvernarea PSD a blocat efectiv judeţul Suceava. Şi atunci, poate că, în aceeaşi notă de ipocrizie pe care o manifestaţi în ultima perioada, veţi spune, domnule Stan, că şi blocarea proiectului pe apă-canal de 240 de milioane de euro, neplata de lucrări efectuate la centura Sucevei, restanţele la plata concediilor medicale, gaura de 30 milioane de euro în plata proiectelor PNDL, tergiversarea realizării conductei de gaz metan până la Vatra Dornei sunt şi acestea ficţiuni?”, l-a întrebat Gheorghe Flutur pe Ioan Stan.

Preşedintele CJ Suceava a declarat că acestea sunt doar câteva exemple de blocaje grave, de lucruri nerealizate de guvernarea PSD, pe care liberalii trebuie să le rezolve, şi le vor rezolva.