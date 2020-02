Conform noii legislaţii

Patru centre de recuperare de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava vor fi restructurate.

Este vorba de Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Costâna, cu o capacitate de 170 de locuri, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică, cu o capacitate de 390 de locuri, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) Zvoriştea, cu o capacitate de 92 de locuri şi Centrul de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap Pojorâta, unde sunt internate 78 de persoane. Conform noilor prevederi legislative (art. II alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap), cele patru centre rezidenţiale care au capacitatea mai mare de 50 de locuri vor fi restructurate în baza „Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui ANPD nr. 878/2018”.

Procesul de restructurare se realizează etapizat şi vizează perioada 2019-2021

Directorul executiv al DGASPC Suceava, Nadia Creţuleac, a declarat că obiectivul general al procesului de restructurare este acela de a asigura persoanelor adulte cu dizabilităţi „serviciile specifice de care au nevoie, în alternative de tip familial sau rezidenţial cu capacitate maximă de 50 de locuri, adaptate nevoilor lor, sigure din punctul de vedere al securităţii personale, în vederea integrării în comunitate şi participării la viaţa acesteia. Centrarea pe nevoile specifice identificate pentru fiecare beneficiar în parte constituie ideea principală a abordării procesului de restructurare şi totodată punctul de plecare în vederea dezvoltării de noi servicii alternative. Procesul de restructurare se realizează etapizat şi vizează perioada 2019-2021”.

Concret, la CRRN Zvoriştea planul de restructurare prevede înfiinţarea unui centru de abilitare/reabilitare cu o capacitate de 50 de locuri, pe actuala locaţie. Apoi, se are în vedere eventualitatea înfiinţării unui nou centru de îngrijire şi asistenţă. Se încearcă şi reintegrarea în familie, pentru 10 beneficiari. Planul are deja avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. La CRRN Costâna se urmăreşte înfiinţarea a două centre de abilitare şi reabilitare şi a unui centru de îngrijire şi asistenţă pe actuala locaţie, înfiinţarea a trei locuinţe maxim protejate (cu o capacitate totală de 24 de beneficiari) şi a unui centru de zi în localitatea Cacica. De asemenea, se vor face reintegrări în familie, acolo unde este posibil. Unii bolnavi vor fi îngrijiţi de asistenţi personali profesionişti, alţii vor fi transferaţi în centre rezidenţiale organizate de către autorităţile publice locale. În cazul CRRPH Pojorâta, planul de restructurare prevede înfiinţarea unui centru de abilitare şi reabilitare pe actuala locaţie, pentru o parte dintre adulţii cu handicap. Alţii vor fi transferaţi către centre rezidenţiale organizate de către autorităţile publice locale. Se urmăresc şi reintegrări în familie. „Pentru cele patru persoane cu dizabilităţi diagnosticate cu HIV-SIDA se vor contracta servicii sociale. Planul de restructurare are avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. La CRRN Sasca Mică se va construi un centru de îngrijire şi asistenţă, vom încerca să contractăm servicii sociale, acolo unde se poate, vom face reintegrarea în familie, plasarea la asistent personal profesionist şi înfiinţarea de locuinţe maxim protejate”, au specificat reprezentanţii DGASPC Suceava.

Numărul persoanelor cu handicap din judeţ este în creştere

În subordinea DGASPC Suceava mai funcţionează Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităti Mitocu Dragomirnei, cu o capacitate de 39 de locuri. Tipurile de dizabilitate a beneficiarilor asistaţi în centru sunt: mintal, psihic şi asociat; Locuinţa Maxim Protejată Mitocu Dragomirnei are o capacitate de 10 locuri. Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi “O Nouă Viaţă” Siret are o capacitate de 39 de locuri, deci nu necesită restructurare, având sub 50 de beneficiari. Mai funcţionează şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi “O Nouă Viaţă” Suceava, situat în municipiul Suceava, str. Ion Irimescu nr. 9. Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi “O Nouă Şansă” Todireşti are o capacitate de 50 de locuri şi nu va intra în procesul de restructurare.

Din statisticile DGASPC Suceava rezultă că numărul persoanelor cu handicap din judeţ este în creştere: în anul 2017 s-au înregistrat 21.626 (2.055 copii, 19.571 adulţi), în anul 2018 au fost 22.043 de persoane cu handicap (2082 copii, 19.961 adulţi), iar în 2019 s-a înregistrat un total de 22.540 persoane cu handicap (2.126 copii, 20.414 adulţi).

Oferte

Având în vedere aceste schimbări din cadrul centrelor de reabilitare pentru persoane adulte, subordonate DGASPC Suceava, conducerea instituţiei sfătuieşte persoanele/familiile care au un membru de familie cu dizabilităţi care necesită îngrijire într-un centru rezidenţial specializat să se adreseze unităţilor medico-sociale din judeţ şi centrelor rezidenţiale organizate de către furnizori privaţi. „Specificăm faptul că DGASP Suceava se află printre primele locuri din ţară la numărul locurilor oferite în cadrul centrele de recuperare şi a celor de asistenţă şi îngrijire”, au completat reprezentanţii DGASPC Suceava.

Vă oferim lista centrelor private licenţiate care oferă servicii persoanelor adulte cu dizabilităţi:Fundaţia Umanitară Eagle House, Locuinţe protejate - Casa Emanuel, str. Rogojeştilor, nr. 9 K Siret, cu o capacitate de şapte locuri; Fundaţia Umanitară „O Nouă Viaţă”, Locuinţă minim protejată, Centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi, str. Dubovei nr. 18 C, D Siret, capacitate 12 locuri; Fundaţia Umanitară „O Nouă Viaţă”, Centrul de zi socio-vocaţional, Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi, str. Dubovei, nr. 18 C, D Siret, capacitate – 50 de locuri.

Mai sunt şi câteva centre sociale sucevene pentru persoane cu dizabilităţi susţinute din bani publici: Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Zvoriştea, cu o capacitate de 25 de locuri, Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Dumbrăveni, cu o capacitate de 25 de locuri, Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mălini, str. Principală nr. 997, cu o capacitate de 20 de locuri, Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Vicovu de Sus, Calea Bucovinei nr. 18 (25 de locuri), Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Broşteni, str. Carmen Silva nr. 3 Broşteni (25 de locuri). Sunt şi alte centre de bătrâni în judeţ, unele susţinute de primării, altele de parohii, de mănăstiri, altele de fundaţii sau asociaţii private la care pot apela aparţinătorii persoanelor cu handicap sau a persoanelor adulte de care nu mai poate să aibă grijă nimeni.