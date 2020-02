SC GLOBAL TURISM SRL

ANUNTA

ORGANIZAREA BURSEI LOCURILOR DE MUNCA

IN CADRUL DERULARII PROIECTULUI

ˮIntervenții și servicii personalizate de motivare și de integrare pe piața muncii a șomerilor, persoanelor inactive, a persoanelor de etnie romă și a persoanelor din mediul rural din regiunea Nord Est – INSERTˮ

Cod proiect: 121273





Evenimentul va avea loc in localitatea Adancata, jud. Suceava, VINERI, 07.02.2020, la Hotel Caprioara.

In cadrul proiectului, in calitate de partener, SC GLOBAL TURISM SRL, a realizat 6 programe de formare profesionala pentru ocupatiile: Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie, Preparator produse din carne si peste, Macelar si au fost calificate 149 de persoane in sectoarele agroalimentar si servicii.

La eveniment sunt invitati sa participe reprezentanti ai: partenerilor implicati, societatilor private, autoritatilor publice locale, reprezentanti ai grupului tinta.

Inregistrarea participantilor se realizeaza la adresa de email: imia_sa@yahoo.com

Detalii suplimentare legate de organizarea evenimentului se pot obtine la nr de tel. 0757 105909.