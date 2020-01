Competiție internațională

Școala Gimnazială Ipotești a sărbătorit, în această săptămână, succesul repurtat în cadrul unui concurs internațional organizat de Lego Education, în parteneriat cu STEM Alliance, competiție care a reunit aproape 5.000 de elevi din 70 de țări.

Concursul „Back to school” a răsplătit școala cu 14 kituri educaționale LEGO Education WeDo 2.0, kituri valoroase care îi ajută pe elevi să pătrundă în lumea fascinantă a științei și tehnologiei, să construiască roboți, să-i programeze, să exploreze, să folosească noțiunile teoretice în asamblarea și programarea roboților. Valoarea unui kit este de circa 200 de euro.

Cele 14 kituri au fost înmânate școlii de Iulia Sîrbu, reprezentant Lego Education România, aceasta felicitând atât profesorii și elevii, cât și întreaga comunitate locală pentru implicare și reușită.

„Cu aceste seturi, elevii pot învăța atât robotică, cât și informatică, matematică, engleză, depinde de capacitatea cadrului didactic. De ce ne aflăm aici? Pentru că acești copii au câștigat competiția <Back to school>, organizată de Lego Education, în parteneriat cu STEM Alliance, organizația europeană a profesorilor, învățătorilor și educatorilor. Scopul concursului este dezvoltarea educației în domeniul STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică) și roboticii în școli”, a menționat Iulia Sîrbu.

Aceasta a mai precizat că Lego Education este o divizie a companiei Lego, care este special dedicată învățării, iar produsele educaționale dezvoltate se pot încadra în curricula națională și pot fi folosite cu succes în multe activități, inclusiv pentru cele interdisciplinare.

”Am fost impresionați de cum lucrează elevii din străinătate și ne-am propus asta și pentru elevii noștri”

Reprezentanții școlii și, în mod special, prof. Daniela Lungoci, coordonatoarea proiectului la nivelul școlii, au fost felicitați și de prof. dr. Petru Crăciun, inspector școlar de fizică.

Potrivit acestuia, „kiturile dezvoltă creativitatea copiilor, un lucru foarte important pe care trebuie să-l facem în școala noastră. Nu trebuie să ne axăm pe un învățământ bazat pe acumulări de cunoștințe, ci să dezvoltăm gândirea creativă, să legăm noțiunile teoretice de cele practice, așa cum cer testele PISA”, a menționat inspectorul.

Acesta a amintit elevilor despre Olimpiada Naţională de Creativitate Ştiinţifică, competiție inițiată la Suceava, care anul acesta se află la a doua ediție, încurajându-i pe elevi să participe cu proiecte de cercetare și inovare.

La rândul său, învățătoarea Daniela Lungoci, sufletul acestui concurs la școala din Ipotești, a povestit că elevii au nevoie de competențe noi pentru a accede la un viitor mai bun, iar aceste kituri le vin în ajutor.

„Trebuie să găsim acele resurse care să-i ajute pe copii, să-i sprijine în dezvoltarea lor. Am început să visăm cu ochii deschiși în momentul în care am participat la cursuri în străinătate, de robotică, de inițiere în științe spațiale, unde ni s-au prezentat aceste kituri și am văzut cum lucrează copiii de acolo, am rămas impresionați și ne-am propus ca și elevii noștri să lucreze astfel. Ușor, ușor i-am atras în activități STEM, care implică Științe, Tehnologie, Inginerie și Matematică, și cu pași mici am intrat în această frumoasă experiență. Noi am pornit de la un kit, iar de astăzi vom avea câte un kit la fiecare doi elevi”, a arătat Daniela Lungoci.

Prof. Loredana Corjuc, directoarea școlii, a evidențiat contribuția autorităților locale care au sprijinit acest proiect, a părinților, apreciind că reforma din educație trebuie să vină „din interior, din clasă”, iar școala din Ipotești își dorește să devină o școală a inovării, care să pregătească elevii pentru viitor.

Fiecare dintre cei care au avut o contribuție pe parcursul acestui proiect a fost premiat de reprezentanta Lego Education cu câte o diplomă.

De asemenea, la final, elevii au făcut demonstrații de robotică, s-au „jucat”cu kiturile educaționale, au lucrat în echipă și au demonstrat cunoștințele pe care le-au acumulat de-a lungul proiectului.