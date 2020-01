Politic

Fostul prefect al judeţului Suceava Florin Sinescu va candida din partea Pro România pentru Primăria Suceava. Candidatura lui Florin Sinescu pentru funcţia de primar al Sucevei a fost anunţată joi, într-o conferință de presă, de preşedintele Pro România Suceava, deputatul Cătălin Nechifor. Acesta a declarat că el va candida pentru preşedinţia Consiliului Judeţean, iar Florin Sinescu are şanse foarte mari să câştige Primăria Suceava. Nechifor a precizat că împreună cu Florin Sinescu a făcut echipă foarte bună în perioada în care acesta a fost prefect al județului Suceava. „Sunt 16 ani de mandat ai lui Ion Lungu și lucrurile nu s-au schimbat în Suceava. Pro România vine cu o ofertă foarte serioasă. Cu un candidat care cred că are toate șansele să îl învingă pe Ion Lungu. Florin Sinescu va fi un primar care se va axa pe dezvoltare, parteneriat, un primar echilibrat și cu viziune. Cred sincer că Florin Sinescu este primarul de care Suceava are nevoie, primarul care va putea să arate că după 16 ani e nevoie de suflu proaspăt, proiecte și de echilibru”, a spus Nechifor.

În ceea ce-l privește pe Florin Sinescu, acesta a spus că îl bucură faptul că s-a alăturat proiectului Pro România, lui Victor Ponta și Cătălin Nechifor. Florin Sinescu consideră că după o experiență de peste 25 de ani în administrație, la Consiliul Județean și Prefectura Suceava, poate să vină în fața sucevenilor cu o altă viziune în ce privește dezvoltarea Sucevei. „După 16 ani de administrație Ion Lungu, cred că Suceava e un oraș fără viață, dezvoltare economică și fără viitor. Este nevoie de o altă viziune de dezvoltare economică. În 16 ani, Suceava a avut venituri de peste un miliard de euro, o sumă importantă, care însă nu se regăsește în nevoia suceveanului. Trebuie un plan bine stabilit, o strategie foarte clară pentru ca aceste nevoi să fie satisfăcute în perioada următoare”, a precizat Florin Sinescu. El a subliniat faptul că viziunea sa de dezvoltare a municipiului Suceava este legată de patru piloni importanți, printre care se numără și dezvoltarea zonei metropolitane, stoparea exodului de muncă, accesul tuturor sucevenilor la utilitățile de bază și creșterea calității vieții sucevenilor, dar și promovarea de investiții utile, în urma consultărilor cu populația. De precizat că Florin Sinescu a fost prefect al judeţului Suceava în perioada mai 2012 - martie 2015.