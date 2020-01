Acţiune

Elevii Liceului Tehnologic “Ştefan cel Mare” din Cajvana au organizat joi, 23 ianuarie 2020, activitatea “Mica Unire – moment de cotitură în istorie”, pentru a marca împlinirea a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române. Acţiunea a fost coordonată de profesoara de istorie Casandra Ureche, prof. înv. primar Cristina Tomuţ şi Irina Jucan, profesoara de limba şi literatura română Cristina Crăciun Pîţu, alături de profesorii de istorie, director coordonator Nicolae Robu şi director adjunct Iulian Ciotu.

Programul derulat sub semnul Unirii a cuprins prezentări PPT susţinute de elevele Maria Boca şi Sofronica Pîţu, din clasa a X-a A, care au explicat elevilor prezenţi succesiunea evenimentelor şi importanţa Unirii realizate sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, un montaj artistic presărat cu versuri şi cântece de elevii claselor a IV-a B şi a IV-a C. Eleva Paraschiva Bucşa a recitat poezia “Imn” de George Coşbuc. Sceneta „Moş Ion Roată şi Unirea”, pusă în scenă de elevii clasei a VII-a A, dar şi cântecele interpretate de artistul liceului, elevul clasei a VIII-a D Gheorghe Ştirbu, au încheiat evenimentul.

Prof. înv. primar Lidia Loredana Seserman, responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic “Ştefan cel Mare” Cajvana, a declarat că ”ampla activitate s-a desfăşurat în Căminul Cultural din Cajvana, în care zeci de elevi, însoţiţi de cadre didactice, părinţi, dar şi conducerea liceului, au ocupat locurile din sală pentru a urmări programul. În încheiere, consilierul educativ prof. Cristina Tomuţ i-a invitat pe toţi cei prezenţi să se prindă în Hora Unirii, pentru că <nimic nu se poate realiza durabil şi sănătos în absenţa unirii şi a unităţii>. Toate momentele prezentate ne-au ajutat să ne amintim de trecut şi să simţim că suntem în zi de sărbătoare a românilor”.