Iniţiativă

Peste 1000 de persoane au participat vineri, de Ziua Unirii Principatelor Române, la un nou protest organizat de omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi pentru a solicita construcţia de autostrăzi către Suceava, dar şi în zona Moldovei. Prezenţa numeroasă a sucevenilor la protestul de vineri l-a surprins inclusiv pe Ștefan Mandachi, care a spus că nu se aştepta ca un număr atât de mare de persoane să vină la primul metru de autostradă din Moldova, construit de el la ieşire din Suceava spre Cumpărătura, tot ca protest faţă de lipsa de şosele rapide în această zonă a ţării. După ce i-a salutat pe toţi cei veniţi la protest, Mandachi a dezvelit o bornă kilometrică înaltă de 4,2 metri, construită atât pentru a face mai vizibil pentru autorităţile centrale de la Bucureşti singurul metru de autostradă din Moldova, dar şi pentru a fi folosită ca o cutie poştală de toţi cei care vor să scrie Guvernului scrisori prin care solicită autostradă la Suceava, dar şi rezolvarea oricărei alte probleme. Cu acelaşi prilej, în aceeaşi locaţie, a fost inaugurat şi „Muzeul primului metru de autostradă” din Suceava şi din Moldova, în care pe lângă metrul de autostradă construit de Ștefan Mandachi sunt expuse şi maşini distruse în accidente mortale, în care şi-au pierdut viaţa mai multe persoane. Muzeul mai include şi un panou cu „#ȘîEu” şi cu imagini şi informaţii despre construcţia primului metru de autostradă, despre protestul organizat în luna martie 2019, precum şi cu articole din presa internaţională legate de acest protest.

După inaugurarea bornei cu înălţimea de 4,2 metri şi a muzeului, Ștefan Mandachi a făcut un apel către toţi cei prezenţi să scrie scrisori prin care să îşi exprime orice nemulţumire pe care o au.

Maşinile contorsionate în urma accidentelor, folosite ca masă de scris

O imagine impresionantă de la protestul de vineri a fost cea a sucevenilor care au răspuns apelului făcut de Ștefan Mandachi şi au început să scrie scrisori către guvernanţi prin care solicitau autostrăzi spre Suceava sau în Moldova ori prin care îşi exprimau diverse nemulţumiri. Și pentru că pe terenul pe care a fost construit metrul de autostradă nu era nici o masă, mulţi dintre cei prezenţi au folosit ca suport maşinile contorsionate în numeroase accidente în care şi-au pierdut viaţa oameni. „Simt nevoia să mă exteriorizez şi voi pune această scrisoare la borna respectivă. Este o iniţiativă interesantă. Și este nevoie de astfel de iniţiative. Totuşi să se vadă că oamenii sunt sensibili şi nu sunt inerţi. Poate va stimula pe cineva să demareze odată aceste proiecte. Nu se vede nimic. Acele veşnice studii care se reiau şi nimic nu se mai face”, a spus unul dintre sucevenii prezenţi la protestul de vineri.

Ștefan Mandachi: "Am construit această bornă de 4,2 metri în speranţa că cei de la Bucureşti o să ne vadă mai uşor"

Înainte de a dezveli borna, acoperită cu Tricolorul României, Ștefan Mandachi a spus că a făcut acest apel către suceveni, şi nu numai, deoarece vrea ca Suceava să fie mai vizibilă pentru autorităţile centrale atunci când vine vorba despre construcţia de autostrăzi. „Am redactat o scrisoare către Guvernul României prin care am solicitat un răspuns cu privire la autostrăzile din Moldova, deoarece nu îmi pot redacta planul de afaceri în calitatea mea de antreprenor. Fiind antreprenor, trebuie să redactez un plan de afaceri după care să îmi ghidez investiţiile, priorităţile. De la Suceava la Bucureşti, pe autostradă, faci între trei şi patru ore. De la Suceava la Bucureşti pe drumurile pe care le avem acum facem în jur de 7 – 8 ore. Diferenţa de 5 ore unde o contabilizăm? Trebuie să o prindem undeva pe acel plan de afaceri la pierderi. Pe lângă faptul că avem pierderi de natură morală, traumatice, pentru că se întâmplă tot felul de accidente. Nu am primit nici un răspuns, aşa că m-am gândit că cei de la Bucureşti nu ne văd. Și ca să ne facem mai vizibili am făcut o bornă a autostrăzii, care are 4,2 metri, în speranţa că cei de la Bucureşti o să ne vadă mai uşor. Este un simbol al neputinţei întregii clase politice”, a spus Mandachi. El a adăugat că, din nefericire, în România s-a schimbat prefixul la numărul de morţi în accidente rutiere. „Eram cu şase în faţă, acum, în 2019, erau 70.901 de persoane decedate pe drumurile din România. Și avem 581.823 de răniţi. Deci suntem echivalentul oraşului Bistriţa sau Alba Iulia la cetăţeni decedaţi din 1990 şi până astăzi. În 2019 au decedat 1.988 de persoane din România. Drumul de aici, E 85, este drumul morţii. De la Crăciun până la Anul Nou au murit 34 de oameni”, a atras atenţia Ștefan Mandachi. El a ţinut să evidenţieze şi faptul că în Moldova nu se construiesc autostrăzi, în timp ce în China, cu 70 de milioane de euro a fost construită o autostradă pe deasupra mării, la un cost între 3 şi 3,5 milioane de euro/kilometru.

Sucevenii au scandat „Vrem kilometri, nu vrem metri”

Ștefan Mandachi a spus că „pentru a nu fi ipocriţi”, pe borna care face mai vizibil metrul de autostradă a fost scris un mesaj în care se evidenţiază şi faptul că lipsa autostrăzilor nu este singurul motiv pentru care au murit atâtea persoane în accidente rutiere. „Toate guvernele de până azi ne-au adus pe primul loc în Europa în ceea ce priveşte numărul de morţi în accidente rutiere. Însă nu doar clasa politică este vinovată pentru că suntem pe primul loc la capitolul decese pe şosele. Nu doar lipsa de autostrăzi, drumuri, căi ferate ne ucide. Pe străzi se moare masiv şi din cauza nesimţirii, aroganţei, inconştienţei, vitezomaniei, alcoolului, telefoanelor. În concret, lipsa unui sistem educaţional performant a cauzat lipsa de autostrăzi”, scrie pe borna inaugurată de Mandachi, acesta completând că „deci clasa politică a generat lipsa unui sistem educaţional şi iată-ne în situaţia în care suntem, să protestăm constant pentru un lucru normal”.

Omul de afaceri sucevean a fost primul care a pus în cutia poştală din borna kilometrică scrisoarea sa adresată Guvernului. El a făcut un apel către toţi cei care doresc să folosească această cutie pentru a pune scrisori cu nemulţumirile pe care le au, conţinutul scrisorilor urmând să fie postate apoi pe Facebook.

În final, toţi cei prezenţi au scandat „Moldova vrea autostrăzi”, „Vrem autostradă” „Ne-am săturat de scuze” sau „Vrem kilometri, nu vrem metri”.

În doar trei ore, peste 100.000 au urmărit filmul protestului postat pe contul „Monitorul de Suceava”

Protestul organizat de Ștefan Mandachi a fost urmărit cu interes şi în mediul online. În timpul protestului, peste 2.000 de persoane au urmărit în direct transmisiunea făcută pe contul de Facebook al ziarului „Monitorul de Suceava”. Reporterii noştri care au efectuat transmisiunea au surprins cele mai importante momente ale protestului de vineri, câteva mii de persoane din ţară şi din străinătate fiind conectate în timp real la cele întâmplate la primul metru de autostradă din Suceava.

Mai mult, până vineri seara, filmul postat pe contul de Facebook „Monitorul de Suceava” a avut impact la peste 202.000 de persoane, 101.000 de vizualizări, aproape 41.000 de interacţiuni, peste 840 de distribuiri şi peste 400 de comentarii.