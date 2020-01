Replică

Inspectorul şcolar adjunct Ioan Dumitru Puiu a adus o serie de clarificări în ceea ce priveşte afirmaţia sa referitoare la pregătirea cadrelor didactice din judeţ, acesta declarând, în urmă cu două săptămâni, că peste 80% din cadrele didactice merg la ore nepregătite.

Afirmaţia a provocat o stare de irascibilitate în rândul multor oameni ai şcolii, în această săptămână fiind iniţiat şi un protest care a „sancţionat” declaraţia inspectorului.

În cadrul unei conferinţe de presă organizate la Inspectoratul Şcolar Judeţean, Ioan Puiu a apreciat că Suceava are un corp de cadre didactic foarte bine pregătit, foarte mulţi profesori au grade didactice I, II sau definitivat, iar în ultimii ani vin din urmă tineri dornici să practice această profesie.

Cu toate acestea, inspectorul îşi menţine declaraţia potrivit căreia majoritatea profesorilor nu se pregătesc pentru cursurile de a doua zi, precizând că nu este o declaraţie pripită.

„A nu se confunda buna pregătire a unui cadru didactic cu pregătirea de la clasă. Profesorul, când vine în faţa elevilor, trebuie să ştie exact ce are de făcut. Am văzut, am sesizat, am încercat să urnesc lucrurile din mers, vedeţi şi dumneavoastră că principiul descentralizării promovat de Ministerul Educaţiei scoate din documentele cadrului didactic foarte multe, dar nu pregătirea pentru oră. Clar. Cei care se simt vizaţi au reacţionat, însă oamenii serioşi, care-şi fac treaba, nu”, a explicat Puiu.

Acesta a mai arătat că afirmaţia sa a fost o atenţionare, având în vedere că sunt 18 ore de cursuri la clasă în programul săptămânal al unui profesor, iar diferenţa până la 40 de ore trebuie completată cu activităţi de pregătire.

De asemenea, profesorul trebuie să facă tot posibilul ca activitatea de la clasă să fie de cel mai înalt nivel, de unde vor apărea şi rezultate bune ale elevilor.

De asemenea, elevul trebuie să rămână în centrul activităţii profesorului şi inspectoratului.

„Pe mine mă interesează elevul. În primul rând, eu m-am gândit la elevul care vine la şcoală şi căruia trebuie să i se ofere totul. S-a supărat lumea pentru ceea ce am spus, dar câştigul îl va avea elevul. Aş fi bucuros să găsesc că acest procent nu se justifică şi m-ar durea inima imens să văd că procentul este mai mare. Veţi avea un răspuns bazat pe cifre pentru ceea ce am spus şi m-aş bucura imens ca această cifră să nu se confirme. Nu a fost o declaraţie pripită”, a mai completat Ioan Puiu.

Directorul trebuie să verifice pregătirea cadrelor pentru cursuri

Despre protestul de miercuri, când cadrele didactice de la Uniunea Judeţeană a Sindicatelor „Pro Educaţia” au purtat banderole negre la braţ, inspectorul consideră că unii profesori au fost provocaţi pentru acest protest, iar lucrurile au fost forţate.

Pentru cadrele didactice care nu se pregătesc suficient pentru lecţie, soluţia este simplă, directorul având obligaţia de a verifica modul în care se pregăteşte personalul didactic al şcolii.

Puiu a mai specificat că vorbeşte în cunoştinţă de cauză, având o experienţă de 43 de ani în învăţământ şi 18 ani ca inspector şcolar pentru învăţământul primar.

„Nu pot schimba Legea învăţământului, e hăcuită, aproape că nu mai are nimic în comun cu forma iniţială la care am participat direct, nu pot schimba manualele şcolare pentru că sunt cheltuieli imense, dar pot gândi că mentalitatea cadrului didactic trebuie dirijată către o calitate a actului didactic la maximum. E singura soluţie pentru a obţine rezultate la clasă, soluţie verificată în practica de zi cu zi”, a conchis inspectorul.