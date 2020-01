Protest

Omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi organizează un alt tip de protest la metrul de autostradă pe care l-a construit în Suceava, primul după cel care a avut loc în luna martie a anului trecut. Ștefan Mandachi i-a invitat vineri pe suceveni, și nu numai, să vină alături de el la primul metru de autostradă din Moldova, aflat la ieșirea din Suceava spre Fălticeni, pentru a scrie câte o scrisoare Guvernului României prin care să întrebe autorităţile centrale când va fi construită Autostrada Moldovei. Protestul va avea loc vineri, 24 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor Române, începând cu ora 15:00. „De ce merg acolo? E foarte simplu: am întrebat Guvernul dacă are ceva noutăţi cu privire la autostrada de la noi și nu am primit nici un răspuns. Poate își imaginează că ne-am mutat cumva din Moldova. Dar noi tot aici stăm, n-am plecat. Recunosc, sunt și nervos deoarece mi-e tot mai clar că peticul ăsta de beton va rămâne singura autostradă a Moldovei, cea mai săracă regiune a României”, a spus Ștefan Mandachi. El a adăugat că nu a primit nici un răspuns deoarece poate de la București nu se vede suficient de clar borna kilometrică de la metrul de autostradă din Suceava, motiv pentru care s-a decis ca vineri după-amiază să o facă „un picuţ mai vizibilă”. „Ce facem acolo? Fiecare face ce vrea. Eu încă mă mai gândesc. Dar ceilalţi pot să scrie o scrisoare pentru Guvern, poate lor le răspunde. Foi, pixuri și cutie poștală aduc eu. Important e să fim acolo”, le-a transmis omul de afaceri sucevean celor care vor să fie alături de el vineri după-amiază la primul metru de autostradă din Moldova.

Mandachi: „Ne întrebăm retoric ce-ar zice Cuza dacă ar vedea că după 162 ani, Moldova e conectată cu Țara Românească prin aceeași reţea de drumuri ca-n 1859”

Ştefan Mandachi a adăugat că „nu facem hore patriotice de Ziua Unirii. Doar ne întrebăm retoric ce-ar zice Cuza dacă ar vedea că după 162 ani, Moldova e conectată cu Țara Românească prin aceeași reţea de drumuri ca-n 1859. Și mai am o curiozitate personală: dacă mai există muritori care încă vor autostradă. Dacă da, le strâng mâna, facem o poză și plecăm acasă. Atâta, câteva minute, nimic mai mult”. Ștefan Mandachi a mai spus că a observat că au cam dispărut doritorii de autostrăzi în Moldova. „Observ că au cam dispărut doritorii de autostrăzi. E greu să mai strigi când nu te-ascultă nimeni, dar dacă mai existăm câţiva zăpăciţi, eu zic să fim un pic mai vizibili”, a declarat Mandachi. Omul de afaceri a precizat că nu mai speră la o prezenţă de mii de oameni, cum a fost la protestul de anul trecut, însă dacă alături de el vor fi chiar și 10 – 20 de persoane care „încă mai visăm la normalitate”, el se declară împăcat.

Reamintim că anul trecut, pe 15 martie, tot de la ora 15:00, Ștefan Mandachi a inaugurat primul metru de autostradă, construit simbolic la Suceava, în semn de protest faţă de lipsa de implicare a autorităţilor centrale în construcţia de autostrăzi în zona Moldovei. La protestul de anul trecut de la Suceava au participat câteva mii de persoane. În același timp, aproape o ţară întreagă s-a oprit din activitate pe 15 martie 2019, de la ora 15:00, timp de 15 minute, la apelul lui Ștefan Mandachi, în semn de protest faţă de lipsa de autostrăzi în România. Anul trecut, milioane de români au strigat „Șî eu”, în semn de solidaritate faţă de semnalul de alarmă tras de Ștefan Mandachi în privinţa lipsei unei infrastructuri rutiere moderne, dar şi a numărului mare de accidente care se produc din cauza acestei situaţii.